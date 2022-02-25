 Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом | Новости из Германии об Украине | DW | 25.02.2022

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Украина

Зеленский провел телефонные переговоры с Байденом

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли Европейский Союз и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров внесены в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. НАТО перебрасывает силы быстрого реагирования на восточный фланг для сдерживания России. DW следит за развитием событий субботы, 26 февраля (время московское).

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Болгария закроет воздушное пространство для российских перевозчиков с 26 февраля. Об этом сообщило министерство транспорта и коммуникаций страны. По его данным, этот шаг - ответ на эскалацию военного конфликта и знак солидарности с Украиной.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским лидером Джо Байденом. Об этой беседеЗеленский сообщил микроблоге Twitter. По его словам, стороны обсудили ужесточение санкций, конкретную помощь в вопросах обороны и "антивоенную коалицию". "Благодарен США за мощную поддержку Украины!" - написал глава государства.

Беседу прокомментировала и американская сторона. "Я высоко оценил храбрые действия украинского народа, который сражается, защищая свою страну", - отметил Байден в заявлении, распространенном по итогам разговора. Президент США подтвердил дальнейшую экономическую и гуманитарную помощь Вашингтона Киеву, поддержку Украины в области безопасности, а также постоянные усилия для привлечения других стран к аналогичным шагам.

Хроника событий 25 февраля >>>

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