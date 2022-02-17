Совбез ООН: Ситуация вокруг Украины самая напряженная с 2014 года

По оценкам ООН, кризис вокруг Украины достиг максимальной точки со времени аннексии Крыма восемь лет назад. "Напряженность вокруг Украины сейчас выше, чем в любой другой момент с 2014 года", - заявила заместитель генерального секретаря организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета безопасности ООН в четверг, 17 февраля. Нынешняя ситуация со спекуляциями и обвинениями в возможном военном конфликте является "чрезвычайно опасной", подчеркнула дипломат, которую цитирует агентство dpa.

В ООН призвали все стороны конфликта "проявлять максимальную сдержанность и избегать каких-либо односторонних действий, которые противоречат формулировке и духу Минских соглашений или могут поставить под угрозу их выполнение и привести к новой напряженности". "Все проблемы могут и должны регулироваться средствами дипломатии, мы поддерживаем любые такие усилия, в том числе и через представительства генерального секретаря ООН", - заявила Дикарло.

Блинкен обвинил Россию в подготовке нападения на Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН заявил, что, по информации США, российские войска "готовятся начать атаку на Украину в ближайшие дни". При этом он обвинил Россию в том, что она "планирует создать предлог для вторжения", использовав для этой цели "фальшивую и даже настоящую атаку с применением химического оружия". "Россия может описать это событие как этническую чистку или геноцид", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он призвал российское правительство объявить "без каких-либо оговорок, двусмысленностей или оговорок, что Россия не будет вторгаться в Украину". "Заявите об этом четко и ясно всему миру, а затем продемонстрируйте это, отправив свои войска, свои танки и самолеты обратно в казармы и ангары, а своих дипломатов за стол переговоров", - сказал Блинкен. По его словам, он направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе.

Конфликт вокруг Украины

Совет Безопасности ООН собрался 17 февраля на свою ежегодную встречу по выполнению Минских соглашении. Россия и Украина, при посредничестве Германии и Франции, в 2015 году подписали соглашение, призванное способствовать преодолению конфликта на востоке Украины. Киев и Москва регулярно обвиняют друг друга в нарушениях этих договоренностей.

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко обострились из-за концентрации российских войск на границе Украины. В конце 2021 года появились первые сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Запад полагает, что Россия готова к новому вторжению в Украину и грозит ей жесткими ответными санкциями. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов.

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