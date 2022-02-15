Комментарий: Признание "ДНР и "ЛНР" - козырь в рукаве Путина

Депутаты нижней палаты российского парламента в ходе рейтингового голосования решили просить Владимира Путина признать независимость марионеточных пророссийских Луганской и Донецкой "народных республик". После публикации в "Парламентской газете" обращение парламентариев поступит напрямую Владимиру Путину на подпись. И теперь вопрос в том, подпишет ли президент этот документ.

Коммунисты правят бал в Госдуме?

Накануне голосования в Госдуме "Единая Россия", вслед за авторами базового постановления из КПРФ, внесла свой проект документа. Это можно назвать думской традицией. Коммунисты сами говорят, что так частенько бывает: они вносят что-то радикальное, а затем единороссы предлагают смягченный, почти идентичный вариант закона. Его в итоге и принимают.

Иван Преображенский

Однако на этот раз, неожиданно для большинства комментаторов, приняли проект постановления, подготовленный КПРФ. Под предлогом болезни от обсуждения уклонились лидеры всех думских фракций кроме Сергея Миронова. Он просто не стал выступать без объяснения причин. Голосование же было рейтинговым - выбирали даже не из двух, а из четырех вариантов, включая возможность не принимать ничего. И в итоге часть единороссов поддержала проект коммунистов.

Даже если считать КПРФ независимой силой, не согласующей свои действия с Кремлем, что как минимум не совсем так, "Единая Россия" без команды ничего не делает. Значит, более радикальный вариант выбрали в администрации президента. И скорее всего выбрали потому, что надо было символически уравновесить решение начать отвод войск от украинских границ - чтобы это не воспринималось как поражение или отступление.

У Донбасса нет границ

Конституции самопровозглашенных республик, и так существующих только благодаря поддержке России, провозглашают их суверенитет целиком над территорией украинских Луганской и Донецкой областей. Но контролируют "ЛНР" и "ДНР" сейчас примерно половину от этого. Так что большой вопрос, что именно рекомендует признать Госдума?

Если бы, например, КПРФ предложила сразу включить неподконтрольную Украине часть Донбасса в состав России, противоречия, скорее всего, не возникло бы. Аннексировал бы Кремль юридически именно "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" как называют сейчас "ДНР" и "ЛНР" в российских официальных документах.

Однако признать их независимость, значит согласится с принятыми ими конституциями, которые закрепляют территориальные претензии к Украине. Здесь зеркально работает тот же принцип, из-за которого НАТО не берет в альянс страны с нерешенными территориальными проблемами. В итоге для России такое признание, учитывая ее реальную, в том числе военную, роль в жизни "ДНР"/"ЛНР", может стать путем к новой войне как минимум за оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей под юрисдикцией Украины. Даже если это не последует автоматически за признанием, угроза нового масштабного военного конфликта сохранится.

Неизбежна ли денонсация минских соглашений?

Первой реакцией на голосование в Госдуме РФ стало заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что признание Россией марионеточных республик будет означать автоматическое прекращение действия минских соглашений. В то же время, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя итоги голосования депутатов, заявил, что принятое постановление не противоречит минским соглашениям.

Как это сочетается? Довольно просто. Все последние годы Россия стремилась навязать Украине возвращение Донбасса именно по схеме вторых минских соглашений: в рамках принятия особого законодательства для этих регионов и с пророссийской администрацией. Регион должен был стать гирей, прикованной к ногам Украины, которая помешала бы стране сбежать от Кремля в НАТО или, в перспективе, а ЕС. А заодно и рычагом для управлением Украиной.

Признание "ДНР" и "ЛНР" - откровенный отказ от соглашений. И возможен он только в том случае, если Москва решила, что теряет шансы на реализацию схемы с Донбассом в качестве гири. Как прямо сказал первый заместитель Слуцкого, внук советского премьера и министра иностранных дел Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов, постановление Госдумы - это "последнее предупреждение".

Признание "ЛНР" и "ДНР" как повод к новому обострению?

Постановление Госдумы символически развязывает Владимиру Путину руки. С одной стороны, президент России может обращение депутатов игнорировать, сколько ему захочется. С другой, в любой момент вынуть как шулер внимает козырь из рукава. Можно годами угрожать Западу и Украине подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Или реально это в какой-то момент сделать, если Кремль решит, что вся его многолетняя политика в отношении Украины провалилась.

Но сейчас не похоже, чтобы Путин эту угрозу реализовал. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) привез в Москву предложения, в том числе, по Украине. Сергей Лавров готовит ответы США и НАТО. Кремль пока отчетливо готов еще попробовать договорится. Ну а если не получится, то вот тогда-то нас может ждать второй тур обострения, вплоть до признания "ЛНР" и "ДНР" и боев за их "территориальную целостность".

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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