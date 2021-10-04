"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ
Государственная дума России впервые соберется в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?
Здание Госдумы России
Первое заседание Госдумы РФ восьмого созыва состоится во вторник, 12 октября. На заседании новоиспеченные депутаты выберут председателя парламента и глав комитетов. "Единая Россия" на прошедших выборах потеряла 19 мандатов, но в связи с ростом числа думских комитетов и их реструктуризацией представителям ЕР комитетов достанется еще больше, чем прежде. Что касается коммунистов, то хотя их в Госдуме стало больше, число возглавляемых представителями КПРФ комитетов - пять - не изменится.
"Единая Россия" выбрала "путь диалога"
В ближайшие пять лет депутаты от "Единой России" будут занимать в Госдуме 324 кресла. Это на 19 меньше, чем после выборов 2016 года. Почти столько же мандатов потеряла и ЛДПР, представители которой в парламенте часто голосуют синхронно с партией власти. На фоне потерь этих двух партий значительно пополнилась фракция КПРФ, в которую теперь входят 57 человек. Тем не менее "Единая Россия" оставила за собой конституционное большинство.
"Пока у ЕР в Думе есть парламентское большинство, все остальные партии, какие бы крупные они ни были, все равно играют роль мебели, - комментирует обстановку в новом парламенте политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. - Если даже все партии выйдут из зала заседаний, любой закон будет принят "Единой Россией" без учета их мнения". При этом позиция КПРФ по разным вопросам будет звучать громче, благодаря большему числу прошедших коммунистов, отмечает эксперт.
Формально спикера нижней палаты парламента и глав профильных комитетов изберут только во вторник, но их имена известны уже сейчас. Так, еще до голосования стало известно, что спикером Госдумы останется Вячеслав Володин. Его на этот пост порекомендовал Владимир Путин, а в "Единой России" идею президента поддержали. Благодаря парламентскому большинству "единороссы" могли бы возглавить и все профильные комитеты Госдумы, но они "выбрали путь диалога".
"Право большинства взять все и не делиться ничем, но мы выбрали путь непростой, который предполагает систему сдержек и противовесов, путь диалога, - объяснил однопартийцам Вячеслав Володин на оргсобрании своей фракции. - Есть комитеты, которые возглавляет оппозиция, но большинство в этих комитетах у "Единой России". Будет сложно вырабатывать решения (в комитетах. - Ред.), где руководитель комитета от оппозиционной партии".
Наказание КПРФ за нелояльность?
Ни один из скандально избранных в Москве кандидатов-одномандатников от власти не возглавил профильный комитет Госдумы, но все стали членами одного из них. Например, телеведущий Евгений Попов оказался в комитете по информационной политике, отрицатель глобального потепления Анатолий Вассерман - в комитете по просвещению. Актер Дмитрий Певцов, который уже пообещал бороться с рэперами вплоть до полного запрета, вошел в комитет по культуре, а "единоросс" Дмитрий Саблин стал членом комитета по обороне. Это следует из опубликованных в СМИ списков, заверенных рабочей группой по подготовке первого заседания ГД.
Митинг КПРФ за отмену результатов электронного голосования в Москве, 25 сентября 2021 года
Илья Гращенков считает, что коммунистам в новом созыве могло достаться больше комитетов. Но в Кремле якобы решили не поощрять неконтролируемое поведение коммунистов после выборов. "То, что КПРФ вышла на протесты и не проявила еще большую лояльность, видимо, стало наказанием в том плане, что каких-то реальных полномочий им решили в этот раз не отдавать", - говорит политолог.
Политтехнолог Константин Калачев возражает, что коммунисты все же свернули протест и показали свою договороспособность - а совсем не протестовать они не могли. По этой причине КПРФ якобы досталось ровно столько комитетов, сколько и планировалось. "Надо принимать во внимание качество нынешнего депутатского корпуса. Там много тяжеловесов, которых нельзя обойти вниманием, - говорит эксперт. - В "Единой России" есть люди, которые просто должны получить свой комитет".
"Госдума - инструмент президента"
Хотя около половины избранных депутатов попали в Госдуму впервые, вряд ли стоит ждать от обновленного парламента принципиальных изменений в работе. "Председатель будет прежний, аппарат прежний, депутатский корпус обновлен, но ключевые фигуры остались", - комментирует Калачев. По его словам, и задачи новой Госдумы не отличаются, от тех, что стояли перед прошлым созывом: благодаря сохранению конституционного большинства за "Единой Россией" Госдума продолжит исполнять роль "инструмента в руках президента" и с готовностью откликнется на любой запрос исполнительной власти.
Но, даже с учетом большинства у партии власти, роль оппозиционных партий и их фракций в новом созыве может оказаться чрезвычайно важной, считает Илья Гращенков. Если в 2024 году Путин решит отказаться от президентского кресла, то именно парламентские оппозиционные партии смогут выдвинуть кандидата против его преемника на выборах. "Мы видим, что рейтинг КПРФ растет, - отмечает политолог. - И если на думских выборах голоса можно распылить, то на президентских выборах кандидаты борются один на один. Это совсем другой подход".
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