Полиция оцепила здание юридической службы горкома КПРФ в Москве

Сотрудники полиции оцепили здание юридической службы горкома КПРФ в Москве. Об этом "Новая газета" сообщает во вторник, 28 сентября. По данным издания, в помещении находятся юристы, готовившие документы в суд по иску об отмене результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в столице.

"Мы понимаем, что их цель - нас задержать, чтобы не было возможности приехать к кандидатам" и передать им подготовленный иск, заявил юрист Максим Сикач. По его словам, последняя дата для подачи документов - 29 сентября.

Силовики в приемной первого вице-спикера Госдумы Мельникова

Кроме того, полиция пришла в приемную первого вице-спикера Госдумы РФ Ивана Мельникова. Сотрудников офиса, где находятся документы фракции КПРФ о незаконности ДЭГ, не выпускают, отметил депутат Госдумы Сергей Обухов.

Пресненский районный суд Москвы днем ранее зарегистрировал первый иск московского отделения КПРФ с требованием отменить результаты ДЭГ в столице. Заявление подал кандидат от партии Михаил Лобанов.

Митинг коммунистов против результатов выборов

КПРФ 25 сентября провела в Москве митинг за отмену результатов электронного голосования. Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы более полутора лет запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации.

Представители политической силы заявили, что не признают итоги выборов, назвали проведенное электронное голосование "угрозой национальной безопасности" и обвинили власти в "надругательстве над волеизъявлением народа".

Итоги выборов в Госдуму

Согласно официально утвержденным результатам, победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, еще пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

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