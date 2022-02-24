 Евросоюз вызвал постпреда России из-за вторжения в Украину | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2022

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Европа

Евросоюз вызвал постпреда России из-за вторжения в Украину

Владимиру Чижову заявлено, что ЕС самым решительным образом осуждает неспровоцированное нападение на Украину. Евросоюз призвал Путина незамедлительно вывести российские войска из Украины.

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов

На фоне российского вторжения в Украину верховный представитель Евросоюз по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в четверг, 24 февраля, поручил генеральному секретарю Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино вызвать на ковер постпреда РФ в Евросоюзе Владимира Чижова.

В ходе встречи Саннино заявил Чижову, что Евросоюз самым решительным образом осуждает "неспровоцированное, неоправданное вторжение в Украину войск Российской Федерации" и передал через него требование Брюсселя к президенту России Владимиру Путину о незамедлительном прекращении военной операции в Украине и выводе из этой страны всех российских войск и военной техники, сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

Стефано Саннино также проинформировал российского постпреда в ЕС о том, что Евросоюз на внеочередном заседании Евросовета 24 февраля примет решение о "твердом ответе на российскую агрессию", который будет включать "новый, болезненный пакет ограничительных мер, направленных и против целых секторов, и против отдельных лиц и в полной мере скоординированных с трансатлантическими партнерам ЕС и единомышленниками".

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    Автор: Марина Барановская


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