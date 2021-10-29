Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса"

"Харьков - наш дом!" - на русском языке обращается к харьковчанам с билбордов кандидат на должность мэра города Михаил Добкин. Его главный оппонент, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, с избирателями общается в основном тоже на русском, но с билбордов - по-украински.

Основная борьба за должность мэра Харькова, внеочередные выборы которого состоятся в воскресенье, 31 октября, идет между этими двумя кандидатами. Терехова на харьковских билбордах гораздо больше, чем Добкина. Рекламы остальных восьми кандидатов на улицах города заметно меньше.

Харьков Кернеса не забывает

Предыдущий мэр города Геннадий Кернес, скончавшийся 17 декабря 2020 года от последствий коронавирусной болезни, все еще играет заметную роль в предвыборной борьбе. Его бюст на входе мэрии видят все посетители. О нем постоянно - хорошо или не очень - говорят все кандидаты на должность мэра, в том числе и главные претенденты.

Терехов когда-то был заместителем Кернеса, Добкин - партнером и другом. По умершему все еще ностальгируют и некоторые харьковчане. "Вот Кернес был реально мэром!" - говорит пожилой мужчина, рассматривая билборды с Добкиным и Тереховым. Стоящий рядом парень, улыбаясь, добавляет: "Да, он мог "умножить на ноль всех".

В харьковском отделении Комитета избирателей Украины (КИУ) утверждают, что борьба за кресло мэра Харькова фактически началась еще в конце марта, когда Верховная рада приняла решение о проведении внеочередных выборов городского головы. По мнению экспертов, предвыборная кампания после смерти мэра ведется "в духе Кернеса", активно использовавшего админресурс. "В свое время Кернес и Добкин тоже не пускали на билборды и на местные телеканалы никого, кроме себя или активно этому противодействовали. Теперь Добкин сам может это почувствовать", - говорит DW глава местного КИУ Михаил Камчатный.

Война компроматов в соцсетях

По словам Камчатного, поединок Терехова и Добкина за голоса избирателей в основном ведется на разных каналах в соцсетях. "Там идет война компроматов разного рода, направленных на повышение рейтинга или антирейтинга кандидатов", - рассказывает он.

Билборд кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова

К примеру, Терехов до 2020 года не был широко известен в Харькове, находясь в тени Кернеса. Поэтому в соцсетях пишут о его якобы связях с экс-губернатором Харьковской области и бывшим главой МВД Украины Арсеном Аваковым о якобы сомнительном использовании бюджетных средств перед выборами на различные городские проекты, о наличии у него бизнеса.

Добкина же обвиняют в сомнительной раздаче земель во время пребывания на должностях мэра и губернатора, неправомерном использовании бюджетных средств или "упорной любви" к Виктору Януковичу.

Обсуждают и то, действительно ли Кернес, когда тяжело заболел и отправился в Германию на лечение накануне местных выборов в 2020 году, согласовал кандидатуру Терехова на должность секретаря горсовета и не был против передачи ему своих полномочий.

Это под сомнение ставит и Михаил Добкин. В беседе с корреспондентом DW он сказал, что не очень понимал Кернеса, увидев в его команде Терехова, когда-то работавшего на Арсена Авакова" (в свое время Кернес и Аваков враждовали друг с другом в Харькове. - Ред.).

"Он был хорошим, профессиональным заместителем. Но на первое лицо Харькова он сегодня не тянет, потому что Харьков - это не только крыши, подвалы, уборка", - считает Добкин.

Терехов тоже не остался в долгу. "Геннадий Адольфович называл Добкина, особенно в последние годы своей жизни, "письмом, забытым на почте", - заявил он DW и добавил, что последние несколько лет между Кернесом и Добкиным были такие отношения, что Кернес его "на порог не пускал".

Тема России на харьковских выборах

Михаил Добкин обещает харьковчанам вернуть более торжественное и широкое празднование Дня победы на уровне города. Также он хочет вернуть в харьковские школы русский язык как отдельный предмет, а не только как иностранный язык по выбору (согласно новому закону об образовании, русский в Украине не может быть языком обучения).

На выборах в Харькове часто говорят и о русском языке, и о России, и об агрессии Кремля по отношению к Украине. К примеру, о возможной причастности Добкина и Кернеса к событиям 2014 года, когда Харьков мог вместе с ДНР и ЛНР превратиться в так называемую "Харьковскую народную республику".

Игорь Терехов вообще прямо обвиняет в этом только Михаила Добкина. "Добкин хотел принести в Харьков войну. А мы с Геннадием Адольфовичем отстояли", - заявил он DW. Добкин это отрицает и говорит, что "Харьков избежал судьбы, при которой о городе можно было говорить в сослагательном наклонении". "Харьков сегодня является частью Украины", - добавляет политик.

При этом оба главных претендента на должность мэра города откровенно высказываются о дружбе с РФ. "На мой взгляд, мы должны быть страной, которая дружит с Россией. И мы должны быть европейской страной, которая дружит с ЕС и Америкой", - заявил Терехов.

Михаил Добкин общается с харьковчанами

Добкин тоже выступает за возобновление отношений со всеми государствами, в том числе и с РФ: "Я в целом пацифист и считаю, что без торговли с Россией наши предприятия не выживут". Он добавил, что "торговля и экономические отношения не означают, что в Харьков придет другая власть под чужими флагами".

Оба кандидата при этом акцентируют внимание на том, что они негативно относятся к войне в Донбассе и выступают за возвращение Украиной своих территорий. Как отмечает в разговоре с DW глава местного отделения КИУ Михаил Камчатный, "вряд ли кто-либо из победителей выборов мэра Харькова захочет выбрать откровенно пророссийский вектор". "Эти кандидаты держат нейтральную проукраинскую позицию. Сейчас немодно быть пророссийским. Политики подстраиваются под это", - добавляет эксперт.

Агитация в темноте

Борьба за голоса харьковчан, более 60 процентов которых на прошлых выборах в 2020 году проголосовали за Кернеса, активизируется, как только на Харьков спускаются сумерки. Претенденты на должность мэра идут в обычные харьковские дворы, ожидая, что в нерабочее время к ним выйдет больше людей. И Терехов, и Добкин рассказывают харьковчанам, как они видят городскую медицину в будущем, как собираются бороться с наркотиками, "наливайками", собирают жалобы харьковчан на работу коммунальных служб или благоустройство и рассказывают, как это можно изменить.

Игорь Терехов общается с избирателями

Терехов, в отличие от Добкина, имеет для этого подходящий административный ресурс. Горожане рассказывают DW, что иногда на жалобы реагируют практически мгновенно. "Я просила срезать металлические штыри перед подъездом вчера вечером, а сегодня утром их уже не вижу, срезали", - рассказывает DW харьковчанка Виктория.

"Было бы хорошо, если бы чиновники или кандидаты чаще ходили по дворам. Посмотрим, выполнят ли", - говорит учительница Елена Петровна, передавшая обоим кандидатам просьбу починить крышу старой многоэтажки.

Судьба Харькова в ближайшие пять лет зависит от результатов выборов городского головы. Однако из-за стремительного распространения коронавируса эксперты не прогнозируют высокой явки избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, через три недели в городе состоится второй тур выборов.

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