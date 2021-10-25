Фейковые COVID-сертификаты в Украине: покупатель "заплатит трижды"

В то время как украинские врачи борются за жизнь тяжелобольных COVID-19, часть украинцев, пренебрегая своей безопасностью и безопасностью окружающих, покупает поддельные сертификаты вакцинации от коронавируса.

"Пример" подают даже некоторые украинские политики. Так, на днях полиция Киевской области сообщила, что во время проверки документов в аэропорту Борисполь работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации с явными признаками подделки. По данным СМИ, речь шла о народном депутате прошлого созыва Надежде Савченко и ее сестре, которые пытались с фейковыми сертификатами въехать в Украину.

Подделка сертификатов строго карается

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, ответственность за подлог несет не только лицо, которое его изготовило, но и тот, кто воспользовался подделкой. Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что мошенники даже создали фейковое приложение, похожее на приложение единого портала государственных услуг "ДІЯ" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возрасте и другой информации, чтобы создавать подделки цифровых COVID- сертификатов. "Для тех, кто покупает подобные "сервисы" - будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - написал Федоров в своем канале в Telegram.

В Нацполиции сообщают, что такие преступления квалифицируются по части четыре статьи 358 Уголовного кодекса (УК) Украины - "использование заведомо подложного документа", которая предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет. Те, кто изготавливает поддельные прививочные сертификаты, по другим частям этой же статьи УК могут попасть за решетку на три года за подделку документов.

По словам Монастырского, правоохранители открыли уже более 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации. Только за прошедшую неделю выявили более 80 случаев подделки документов о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в течение года на основании доказательств подделки результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам было сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. "И это только начало. Среди фигурантов: мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм", - отмечает генпрокурор.

Как подделки попадают в реестры

Часто мошенники обещают не только подделать COVID-сертификаты, но и внести данные в приложение "ДІЯ", где только отображается информация из реестров. Чтобы фейковый сертификат появился в приложение "ДІЯ", фальшивые данные в реестр электронной системы здравоохранения должен внести врач, имеющий к ней доступ посредством своей цифровой подписи.

"Это досадно, но это реальность. Медики недостаточно зарабатывают. Врачи в Украине бедны и за какую-то копейку готовы выдавать фейковые справки о нереальных прививках, чтобы выжить. Это было и раньше, а COVID-19 и обязательная вакцинация только усилили эти тенденции", - констатирует врач-пульмонолог, глава общественной организации "Всеукраинский респираторный клуб" Евгений Симонец.

Министерство здравоохранения Украины обещает отстранять от работы руководителей больниц, где подделывали свидетельства о вакцинации. Если следствие выявит, что главный врач заведения не был причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В результате территориальная община вынуждена будет финансировать такое медзаведение самостоятельно.

Липовые справки только приближают локдаун

Еще в сентябре правительство одобрило разработанный специалистами Минздрава проект закона, который должен усилить ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде и включен в повестку дня этой сессии.

"Все, кто покупает фейковый COVID-сертификат, платят трижды. Сначала - за поддельный документ, потом, не получив реальной вакцины и болея COVID, тратятся на дорогостоящее лечение, а потом еще могут попасть за решетку за подделку документов. Стоит ли все это того, чтобы верить басням антивакцинаторов и игнорировать прививки против COVID-19?" - спрашивает исполнительный директор общественного организации "Коалиция за вакцинацию" Тимофей Бадиков. По его словам, покупая липовые справки о прививках, украинцы сами себе продлевают карантинные ограничения. Ведь без массовой вакцинации жесткого локдауна стране не избежать, убежден Бадиков.

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