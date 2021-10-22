Надежда Савченко могла подделать сертификат о вакцинации против коронавируса

Полиция Украины сообщила о том, что у двух женщин в аэропорту "Борисполь" обнаружены поддельные сертификаты о вакцинации, предположительно это Надежда Савченко и ее сестра Вера.
Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера предположительно использовали поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса при въезде в Украину. Сообщение о задержании двух женщин было опубликовано в пятницу, 22 октября, на сайте Национальной полиции Украины.
Как уточняется в сообщении, несколькими днями ранее при проверке документов у двух женщин в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили "сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки". "Установлено, что одна из фигуранток была народным депутатом", - отмечается в публикации.
На приведенных фотографиях поддельных сертификатов имена и фамилии женщин закрашены, но даты их рождения видны, и они совпадают с известными датами рождения Надежды и Веры Савченко. Это подтвердили и представители полиции, сообщает украинское информагентство УНИАН.
Сестры не были задержаны, однако было заведено уголовное дело о подделке документов.
Надежда Савченко получила известность в 2014 году после того, как в ходе боевых действий на востоке Украины оказалась в российском плену и была обвинена в причастности к убийству российских журналистов, за что суд в Ростове приговорил ее к 22 годам лишения свободы. Признана политзаключенной. В 2016 году помилована президентом РФ.
Была депутатом Рады в 2014-2019 годах, а также членом делегации Украины в ПАСЕ. В 2018 году в Украине ее обвинили в подготовке военного переворота и задержали, лишив депутатской неприкосновенности. В 2019 году освобождена. Пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины, но не имела успеха. Имеет звание Героя Украины.
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