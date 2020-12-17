Комментарий: Смерть мэра Кернеса - прощание Харькова с 90-ми

В берлинской клинике "Шарите" от осложнений после заражения коронавирусом умер 61-летний Геннадий Кернес. В последнее 10 лет он возглавлял Харьков, снискав себе славу крепкого хозяйственника и человека, искренне любившего свой город. Хотя прошлое у почившего было весьма ярким: участие в создании первых кооперативов, игра в "наперстки", мошенничество, два года тюрьмы, обвинение в организации привоза бандитов на мирный Евромайдан, выступления на пророссийских митингах etc. Кернес, конечно же, был неоднозначной личностью, сформированной в "лихие 90-е". И это отражалось не только на его стиле и методах управления городом, но и на самом Харькове.

"Гепа", он же Кернес: обвинения в связях с преступностью

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Геннадий Кернес был уголовным авторитетом по кличке "Гепа". Еще в 2010 году Луценко заявил, что мэр Харькова не просто связан с криминальными группировками, но и возглавляет одну из них. Отсюда, дескать, и многочисленные покушения на жизнь Кернеса. Сам Геннадий Адольфович достаточно иронично отзывался о сказанном Луценко, настаивая на том, что, даже проведя два года за решеткой, он остался законопослушным гражданином, чтящим Уголовный кодекс.

Сергей Руденко

Вполне возможно, что Луценко, руководивший в свое время и МВД, и Генпрокуратурой, знал о Кернесе больше, чем говорил публично. Манера общения Кернеса с окружающими выдавала в нем если и не уголовного авторитета, то, как минимум, какого-то гопника из рабочего микрорайона Харькова. "Сучий пес, умножу тебя на ноль", "Кто ты такой? Ты - кнопка, бл*дь", "Инна Германовна, вы - политическая проститутка! Выйдите из зала", "Я сломаю вам две руки и две ноги!". Это - далеко не полный перечень ярких высказываний Геннадия Кернеса, произнесенных им публично.

После смерти Кернеса соратники харьковского мэра пытаются представить его в роли положительного героя и романтика, сделавшего многое для своего города. Мол, строил дороги и открывал фонтаны. Но есть и немало тех, кто помнит нелицеприятные истории, связанные с Геннадием Адольфовичем, когда он, как типичный представитель 90-х действовал грубо, нагло и бесцеремонно. Как в бизнесе, так и в политике. Впрочем, Харьков закрывал на это глаза и, несмотря ни на что, считал Кернеса своим. В связи с его смертью в городе объявлен трехдневный траур, а в будущем там вполне может появиться бульвар или фонтан имени почившего и памятник ему на одной из центральных площадей.

Две революции, попытка создания "ХНР" и покушение

В 1998 году Кернес был избран депутатом городского совета Харькова. Будучи к тому времени довольно успешным бизнесменом, он пошел в политику, чтобы укрепить свои позиции, отлично осознавая, что любой бизнес в Украине без поддержки властей уязвим. А к началу нулевых политика в стране и сама превратилась в хороший и высоколиквидный бизнес. Поэтому желание Геннадия Адольфовича укрепиться в органах местной власти было вполне понятным. В 2002 году его избрали секретарем Харьковского горсовета, но проработал он в этом статусе всего лишь месяц. Тогдашний мэр не стал терпеть конкурента, инициировав его отставку.

Возможно именно противостояние в горсовете подтолкнуло Кернеса в 2004 году во время "оранжевой революции" встать на сторону Виктора Ющенко. Правда, революционером он пробыл недолго: уже в 2005 году вступил в возглавляемую Виктором Януковичем "Партию регионов", а спустя пять лет возглавил организацию партии в Харькове и баллотировался от нее в мэры города.

В 2013 году, когда в Киеве начался Евромайдан, Кернес заявил, что до конца будет поддерживать Януковича. И поддерживал: как в Харькове, так и за его пределами. Как утверждало позже следствие, Кернес был причастен к харьковским бандформированиям, которые бесчинствовали на улицах Киева зимой 2014 года. Поэтому не удивительно, что после бегства из украинской столицы Янукович прибыл именно в Харьков. Там планировалось проведение съезда депутатов юго-восточных областей Украины и создание альтернативного Киеву правительства. Янукович рассчитывал на поддержку Геннадия Кернеса и его давнего соратника - Михаила Добкина. Эти двое пытались даже организовать так называемый "Украинский фронт" - для борьбы с "бандеровцами". Но не вышло. Янукович сбежал в Россию, а Кернес и Добкин отказались от своих планов.

В последующие несколько месяцев Харьков боролся с теми, кто пытался провозгласить в городе так называемую "Харьковскую народную республику". Кернес выступал на пророссийских митингах, и если бы "ХНР" одержала победу, мэр Харькова, наверняка, был бы на ее стороне. Но сепаратистов из города выкурил спецназ МВД во главе с давним оппонентом мэра - Арсеном Аваковым. А Геннадий Адольфович остался руководить Харьковом. Через несколько месяцев на него было совершено покушение. В результате Кернес оказался навсегда прикован к инвалидной коляске. Именно в ней он еще дважды выигрывал выборы. Именно в ней появился в суде по обвинению в избиении и похищении активистов Евромайдана (в 2018 году дело было закрыто, но в январе 2020 года решение о закрытии дела было отменено). И именно в ней до сентября 2020 года он руководил Харьковом.

Кернес как бренд

Кернес старался быть настоящим хозяином города. При нем Харьков разительно начал выделяться на фоне других украинских городов идеальной чистотой на улицах и новыми фонтанами. Происходившее за этим парадным фасадом харьковчан, похоже, не особо интересовало - как и то, что атмосфера в городе при Кернесе порой напоминала "лихие 90-е": с внутренними "договорняками", поделенными сферами влияния и пацанами в трениках, устраивавшими разборки между бизнес-группировками. И как бы не гордились харьковчане площадью Свободы - самой большой в Европе, Харьков до сегодняшнего дня остается городом, застрявшим в 90-х годах прошлого столетия. Городом, которым до последнего времени де-факто управлял один человек. Так, как он считал нужным.

За десять лет мэрства Кернес превратился в бесспорного лидера Харькова, став для жителей полуторамиллионного города одновременно и отцом, и местным божеством. Ему доверяли и верили. Верили так, что два месяца назад, когда градоначальник в тяжелом состоянии уже находился в немецкой клинике "Шарите", его в третий раз избрали мэром Харькова. Более того - в отсутствие самого мэра его полномочия были подтверждены исполкомом. Словом, даже когда Кернес находился в реанимации, его бренд продолжал работать: если и не на него, то, по крайней мере, на соратников Геннадия Адольфовича.

Кернес принадлежал к тем мэрам украинских городов, которые во многом определяли политику в регионе. На него равнялись градоначальники Одессы и Днепра. На президентских выборах 2019 года на поддержку Кернеса рассчитывал Петр Порошенко, а после смерти харьковского мэра некролог разместил Офис президента Зеленского. Кернес стал уже четвертым мэром в Украине, умершим от последствий COVID-19. Правда, в отличие от своих коллег, харьковский градоначальник лечился не на родине, а в одной из самых высококлассных клиник Германии. И это еще одно доказательство того, что в Харькове было не все так идеально - в частности, с медициной, - как утверждают соратники и поклонники покойного мэра.

Кернес умер, но бренд его имени будет еще долго жить в Харькове. Партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" на недавних выборах в горсовет набрала 40%. На предстоящих досрочных выборах мэра кто-то, наверняка, попытается набрать голоса, представ последователем Кернеса. Но все же хочется верить, что после смерти своего мэра Харьков навсегда попрощается и с 90-ми, ярким выходцем из которых и был Геннадий Кернес.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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