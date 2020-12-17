Комментарий: Смерть мэра Кернеса - прощание Харькова с 90-ми

Смерть Геннадия Кернеса подводит очередную черту в новейшей истории Харькова. Сергей Руденко - о непростой личности харьковского мэра, умершего от последствий коронавируса.
В берлинской клинике "Шарите" от осложнений после заражения коронавирусом умер 61-летний Геннадий Кернес. В последнее 10 лет он возглавлял Харьков, снискав себе славу крепкого хозяйственника и человека, искренне любившего свой город. Хотя прошлое у почившего было весьма ярким: участие в создании первых кооперативов, игра в "наперстки", мошенничество, два года тюрьмы, обвинение в организации привоза бандитов на мирный Евромайдан, выступления на пророссийских митингах etc. Кернес, конечно же, был неоднозначной личностью, сформированной в "лихие 90-е". И это отражалось не только на его стиле и методах управления городом, но и на самом Харькове.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что Геннадий Кернес был уголовным авторитетом по кличке "Гепа". Еще в 2010 году Луценко заявил, что мэр Харькова не просто связан с криминальными группировками, но и возглавляет одну из них. Отсюда, дескать, и многочисленные покушения на жизнь Кернеса. Сам Геннадий Адольфович достаточно иронично отзывался о сказанном Луценко, настаивая на том, что, даже проведя два года за решеткой, он остался законопослушным гражданином, чтящим Уголовный кодекс.
Вполне возможно, что Луценко, руководивший в свое время и МВД, и Генпрокуратурой, знал о Кернесе больше, чем говорил публично. Манера общения Кернеса с окружающими выдавала в нем если и не уголовного авторитета, то, как минимум, какого-то гопника из рабочего микрорайона Харькова. "Сучий пес, умножу тебя на ноль", "Кто ты такой? Ты - кнопка, бл*дь", "Инна Германовна, вы - политическая проститутка! Выйдите из зала", "Я сломаю вам две руки и две ноги!". Это - далеко не полный перечень ярких высказываний Геннадия Кернеса, произнесенных им публично.
После смерти Кернеса соратники харьковского мэра пытаются представить его в роли положительного героя и романтика, сделавшего многое для своего города. Мол, строил дороги и открывал фонтаны. Но есть и немало тех, кто помнит нелицеприятные истории, связанные с Геннадием Адольфовичем, когда он, как типичный представитель 90-х действовал грубо, нагло и бесцеремонно. Как в бизнесе, так и в политике. Впрочем, Харьков закрывал на это глаза и, несмотря ни на что, считал Кернеса своим. В связи с его смертью в городе объявлен трехдневный траур, а в будущем там вполне может появиться бульвар или фонтан имени почившего и памятник ему на одной из центральных площадей.
В 1998 году Кернес был избран депутатом городского совета Харькова. Будучи к тому времени довольно успешным бизнесменом, он пошел в политику, чтобы укрепить свои позиции, отлично осознавая, что любой бизнес в Украине без поддержки властей уязвим. А к началу нулевых политика в стране и сама превратилась в хороший и высоколиквидный бизнес. Поэтому желание Геннадия Адольфовича укрепиться в органах местной власти было вполне понятным. В 2002 году его избрали секретарем Харьковского горсовета, но проработал он в этом статусе всего лишь месяц. Тогдашний мэр не стал терпеть конкурента, инициировав его отставку.
Возможно именно противостояние в горсовете подтолкнуло Кернеса в 2004 году во время "оранжевой революции" встать на сторону Виктора Ющенко. Правда, революционером он пробыл недолго: уже в 2005 году вступил в возглавляемую Виктором Януковичем "Партию регионов", а спустя пять лет возглавил организацию партии в Харькове и баллотировался от нее в мэры города.
В 2013 году, когда в Киеве начался Евромайдан, Кернес заявил, что до конца будет поддерживать Януковича. И поддерживал: как в Харькове, так и за его пределами. Как утверждало позже следствие, Кернес был причастен к харьковским бандформированиям, которые бесчинствовали на улицах Киева зимой 2014 года. Поэтому не удивительно, что после бегства из украинской столицы Янукович прибыл именно в Харьков. Там планировалось проведение съезда депутатов юго-восточных областей Украины и создание альтернативного Киеву правительства. Янукович рассчитывал на поддержку Геннадия Кернеса и его давнего соратника - Михаила Добкина. Эти двое пытались даже организовать так называемый "Украинский фронт" - для борьбы с "бандеровцами". Но не вышло. Янукович сбежал в Россию, а Кернес и Добкин отказались от своих планов.
В последующие несколько месяцев Харьков боролся с теми, кто пытался провозгласить в городе так называемую "Харьковскую народную республику". Кернес выступал на пророссийских митингах, и если бы "ХНР" одержала победу, мэр Харькова, наверняка, был бы на ее стороне. Но сепаратистов из города выкурил спецназ МВД во главе с давним оппонентом мэра - Арсеном Аваковым. А Геннадий Адольфович остался руководить Харьковом. Через несколько месяцев на него было совершено покушение. В результате Кернес оказался навсегда прикован к инвалидной коляске. Именно в ней он еще дважды выигрывал выборы. Именно в ней появился в суде по обвинению в избиении и похищении активистов Евромайдана (в 2018 году дело было закрыто, но в январе 2020 года решение о закрытии дела было отменено). И именно в ней до сентября 2020 года он руководил Харьковом.
Кернес старался быть настоящим хозяином города. При нем Харьков разительно начал выделяться на фоне других украинских городов идеальной чистотой на улицах и новыми фонтанами. Происходившее за этим парадным фасадом харьковчан, похоже, не особо интересовало - как и то, что атмосфера в городе при Кернесе порой напоминала "лихие 90-е": с внутренними "договорняками", поделенными сферами влияния и пацанами в трениках, устраивавшими разборки между бизнес-группировками. И как бы не гордились харьковчане площадью Свободы - самой большой в Европе, Харьков до сегодняшнего дня остается городом, застрявшим в 90-х годах прошлого столетия. Городом, которым до последнего времени де-факто управлял один человек. Так, как он считал нужным.
За десять лет мэрства Кернес превратился в бесспорного лидера Харькова, став для жителей полуторамиллионного города одновременно и отцом, и местным божеством. Ему доверяли и верили. Верили так, что два месяца назад, когда градоначальник в тяжелом состоянии уже находился в немецкой клинике "Шарите", его в третий раз избрали мэром Харькова. Более того - в отсутствие самого мэра его полномочия были подтверждены исполкомом. Словом, даже когда Кернес находился в реанимации, его бренд продолжал работать: если и не на него, то, по крайней мере, на соратников Геннадия Адольфовича.
Кернес принадлежал к тем мэрам украинских городов, которые во многом определяли политику в регионе. На него равнялись градоначальники Одессы и Днепра. На президентских выборах 2019 года на поддержку Кернеса рассчитывал Петр Порошенко, а после смерти харьковского мэра некролог разместил Офис президента Зеленского. Кернес стал уже четвертым мэром в Украине, умершим от последствий COVID-19. Правда, в отличие от своих коллег, харьковский градоначальник лечился не на родине, а в одной из самых высококлассных клиник Германии. И это еще одно доказательство того, что в Харькове было не все так идеально - в частности, с медициной, - как утверждают соратники и поклонники покойного мэра.
Кернес умер, но бренд его имени будет еще долго жить в Харькове. Партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" на недавних выборах в горсовет набрала 40%. На предстоящих досрочных выборах мэра кто-то, наверняка, попытается набрать голоса, представ последователем Кернеса. Но все же хочется верить, что после смерти своего мэра Харьков навсегда попрощается и с 90-ми, ярким выходцем из которых и был Геннадий Кернес.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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