Блинкен: Россия хочет свергнуть правительство Украины

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Российский план заключается в том, чтобы подвергнуть Киев опасности, "напасть на столицу, напасть на другие крупные города", сказал Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.
Президент России Владимир Путин пытается свергнуть правительство Украины, уверен госсекретарь США Энтони Блинкен. План Москвы заключается в том, чтобы подвергнуть Киев опасности, "напасть на столицу, напасть на другие крупные города", заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC в четверг, 24 февраля.
"Мы видим, как подходят силы с севера, с востока, с юга, и все это - часть плана, который мы разъясняли миру в последние недели", - отметил глава американского Госдепартамента. В то же время, по его мнению, Украина одержит победу над Россией. "Будь то в краткосрочной, в среднесрочной или в долгосрочной перспектив, я уверен, что демократия и независимость Украины возьмут верх", - сказал Энтони Блинкен.
Схожую точку зрения высказал ранее руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "во многих отношениях представляет собой, даже олицетворяет, демократические чаяния и амбиции Украины и украинского народа". "Так что он, конечно, остается главной мишенью российской агрессии", - сообщил Прайс телеканалу CNN. Он указал, что администрация США уже несколько недель предупреждает всех о том, что в Украине находятся российские диверсанты.
Сам Зеленский тоже прокомментировал возможные планы наступления России, которые, по словам украинского президента, направлены лично против него. "По имеющейся у нас информации, враг определил меня как цель номер один, мою семью - как цель номер два", - заявил глава государства в видеообращении в ночь на пятницу, 25 февраля. Он опроверг информацию о том, что якобы уехал из Киева, подчеркнув, что остается в столице, но из соображений безопасности не может сказать, где именно находится.
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