Блинкен: Россия хочет свергнуть правительство Украины

Президент России Владимир Путин пытается свергнуть правительство Украины, уверен госсекретарь США Энтони Блинкен. План Москвы заключается в том, чтобы подвергнуть Киев опасности, "напасть на столицу, напасть на другие крупные города", заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC в четверг, 24 февраля.

"Мы видим, как подходят силы с севера, с востока, с юга, и все это - часть плана, который мы разъясняли миру в последние недели", - отметил глава американского Госдепартамента. В то же время, по его мнению, Украина одержит победу над Россией. "Будь то в краткосрочной, в среднесрочной или в долгосрочной перспектив, я уверен, что демократия и независимость Украины возьмут верх", - сказал Энтони Блинкен.

"Главная мишень России"

Схожую точку зрения высказал ранее руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "во многих отношениях представляет собой, даже олицетворяет, демократические чаяния и амбиции Украины и украинского народа". "Так что он, конечно, остается главной мишенью российской агрессии", - сообщил Прайс телеканалу CNN. Он указал, что администрация США уже несколько недель предупреждает всех о том, что в Украине находятся российские диверсанты.

Сам Зеленский тоже прокомментировал возможные планы наступления России, которые, по словам украинского президента, направлены лично против него. "По имеющейся у нас информации, враг определил меня как цель номер один, мою семью - как цель номер два", - заявил глава государства в видеообращении в ночь на пятницу, 25 февраля. Он опроверг информацию о том, что якобы уехал из Киева, подчеркнув, что остается в столице, но из соображений безопасности не может сказать, где именно находится.

Смотрите также:

Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

Акции солидарности с Украиной Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

Акции солидарности с Украиной Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

Акции солидарности с Украиной Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

Акции солидарности с Украиной "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

Акции солидарности с Украиной Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

Акции солидарности с Украиной Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

Акции солидарности с Украиной Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

Акции солидарности с Украиной Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия. Автор: Николай Пермяков

