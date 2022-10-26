Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Фирма из Гамбурга, по данным Минюста США, сыграла ключевую роль в поставках нефти из Венесуэлы в обход санкций. DW о том, при чем тут сын красноярского губернатора и некий "алюминиевый" олигарх.

Задержание на прошлой неделе двоих россиян в Германии и Италии по запросу США произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ведь один из задержанных - Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса. Губернатор утверждает, что его сын занимался легальным бизнесом, а США взялись за него лишь потому, что Усс-младший работал "во благо России". США же обвиняют Артема Усса по 12 пунктам, в том числе - в нарушении экспортного законодательства, обходе санкций и отмывании денег.

Пока суд в Италии избирает меру пресечения для Усса-младшего, в немецкой тюрьме рассмотрения ходатайства об экстрадиции в Соединенные Штаты ожидает его партнер - предприниматель Юрий Орехов. В США россиянам в случае признания виновными грозит до 30 лет лишения свободы. Основываясь на обнародованном за океаном обвинительном акте, анализе реестров и таможенных баз данных, DW подготовила короткий обзор уголовного дела, которое условно можно назвать "операция "Диснейленд".

При чем здесь "Диснейленд" и на чем попались россияне?

Крупнейший эпизод уголовного дела, обвиняемыми по которому являются Артем Усс, Юрий Орехов и еще трое россиян, помогавших им, согласно материалам дела - поставки нефти из Венесуэлы в Россию и Китай в обход санкций США. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Для конспирации Усс и Орехов, как отмечено в обвинительном заключении, в переписке с венесуэльскими партнерами называли находящуюся под санкциями США Венесуэлу "Диснейлендом".

Добыча нефти в Венесуэле Фото: Yuri Cortez/AFP

Нефть в поддельных таможенных декларациях называли то "рисом", то "цельным зеленым горошком", а для ее перевозки из Венесуэлы танкеры выключали транспондеры сигнала GPS, как только покидали территориальные воды "Диснейленда". Часть денег, как утверждают американские следователи, в целях конспирации переводилась в криптовалютах, часть передавалась наличными в долларах. В схеме был задействован, например, один из банков Панамы.

Именно использование расчетов в долларах, похоже, сыграло с россиянами злую шутку, ведь любой денежный перевод на планете в долларах проходит через корреспондентские счета в США. А этого, согласно американскому законодательству, уже достаточно для того, чтобы обосновать в суде американскую юрисдикцию, обвинить в злонамеренном использовании финансовой системы Соединенных Штатов и в дальнейшем расследовать возможное отмывание денег.

То же самое касается и использования американских почтовых сервисов и мессенджеров - россияне попались на том, что использовали для своей, как утверждает следствие, преступной деятельности американские телекоммуникационные ресурсы. Это, в свою очередь, помогло следствию получить доступ к переписке россиян, которая и легла в основу доказательной базы против них.

"Криминальные подельники олигархов"

Прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис после задержания Усса и Орехова 19 октября назвал россиян "криминальными подельниками олигархов", действия которых "подрывают безопасность, экономическую стабильность и верховенство права по всему миру". Если точнее, в рассекреченном обвинительном акте говорится лишь об одном - "алюминиевом" - олигархе.

Здание Минюста США, Вашингтон Фото: Samuel Corum/Getty Images

Имя этого "алюминиевого олигарха" в деле не называется. Тем не менее, российская компания RUSAL, крупнейшим акционером которой является миллиардер Олег Дерипаска, в своем заявлении от 21 октября поспешила заявить, что "насколько ей известно", она не была причастна к покупке нефти в Венесуэле, и пообещала провести внутреннее расследование. Кроме того, РУСАЛ напомнил, что компания в 2019 году была исключена из санкционного списка США после реорганизации, вследствие которой Дерипаска сократил свой пакет акций в ней с 70 до 45 процентов.

Тень алюминиевого магната

Между тем в фокусе американского следствия находится немецкая компания NDA Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH из Гамбурга (NDA). Ее учредил в 2007 году выходец из Красноярска Юрий Орехов. Компания Орехова много лет торговала промышленным оборудованием и ничего общего ни с нефтью, ни с алюминием не имела. До тех пор, пока не появился Артем Усс.

Олег Дерипаскa (фото из архива) Фото: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Весной 2018 года, согласно выписке из немецкого реестра компаний, сын красноярского губернатора получил 50-процентную долю в NDA. Это событие почти день в день совпало по времени с введением санкций США против РУСАЛа Олега Дерипаски. Именно поставками нефти для неназванной "алюминиевой компании", попавшей под санкции, согласно обнародованной переписке Усса и Орехова, и стала после этого заниматься NDA.

Минюст США называет Юрия Орехова бывшим менеджером по закупкам компании по производству алюминия, "принадлежащей одному из российских олигархов". DW удалось подтвердить лишь косвенные связи Орехова с крупнейшим российским алюминиевым магнатом. Согласно данным российских коммерческих реестров, Орехов является гендиректором компании "Енисейский металлургический завод".

Эта компания зарегистрирована на территории Красноярского металлургического завода (КраМЗ), миноритарным акционером которого через кипрскую EN+ DOWNSTREAM HOLDINGS LIMITED является Олег Дерипаска. КраМЗ перерабатывает алюминий и алюминиевые сплавы, главным поставщиком которых для завода является Красноярский алюминиевый завод, принадлежащий РУСАЛу.

Сын губернатора и депутат - на службе у олигарха?

Из обнародованной переписки Усса и Орехова можно сделать вывод, что последний преимущественно решал рабочие вопросы с продавцами и покупателями нефти, тогда как сын губернатора имел личный контакт с "алюминиевым олигархом" и имел возможность встречаться с ним, в том числе по нефтяным вопросам. Орехов, согласно материалам дела, регулярно докладывал Уссу о поставках венесуэльской нефти для "алюминиевой компании" и о том, как он преодолевает все трудности.

Губернатор Красноярского края Александр Усс. Его сыну Артему в США грозит до 30 лет тюрьмы Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/IMAGO

Орехов был не просто посредником. В частности, как указывает следствие, он пересылал Уссу договор о предоставлении "алюминиевой компании" многомиллионного кредита от одного из банков стран Карибского бассейна для покупки нефти. В свою очередь, Усс якобы переслал Орехову документ, в котором отмечается, что немецкая компания NDA GmbH помогла в обход санкций поставлять нефть на объекты "алюминиевой компании" в Гвинее. В этой стране компания РУСАЛ, о которой, как предположили некоторые СМИ, в данном случае идет речь, владеет бокситно-глиноземным комплексом.

Нефть из Венесуэлы с дисконтом 40%

Покупать подсанкционную венесуэльскую нефть, судя по всему, было делом весьма выгодным. Американские следователи говорят, что в их распоряжении есть электронное письмо от обвиняемых, адресованное одному из депутатов Государственной Думы РФ, которого обвинение считает близким к "алюминиевому олигарху".

В переписке депутату и его вероятному покровителю обещают венесуэльскую нефть с дисконтом в 40 процентов "из-за рисков". В обвинительном заключении сказано также, что в переписке с продавцами нефти Орехов называл алюминиевую компанию "материнской", а для представления венесуэльцам главного делового партнера в России присылал им линк на статью из "Википедии" о том самом алюминевом олигархе.

Венесуэльскую нефть через компанию Усса и Орехова, судя по материалам дела, покупала поначалу преимущественно "алюминиевая компания". Лишь в 2022 году в переписке появляется еще один крупный клиент - одна из государственных нефтегазовых компаний Китая.

Орехов, Китай и оружейная схема

Заключать многосторонние международные сделки Юрий Орехов, похоже, научился еще до того, как его партнером стал Артем Усс. Начиная с 2017 года он продавал западное оборудование российской государственной компании "Радиоэкспорт", которую американские органы экспортного контроля в сентябре 2016 года внесли в черный список как предприятие, производящее продукцию двойного - как гражданского, так и военного - назначения.

Порт Гамбурга Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Поставки осуществлялись через уже упомянутую немецкую NDA, а также, по данным базы таможенных деклараций ImportGenius, через еще одну компанию Орехова, зарегистрированную в Гамбурге - SKOY Aeroservice GmbH. Эта фирма не фигурирует в уголовном деле в США. Фирмы Орехова, по данным уголовного дела и ImportGenius, поставляли в Россию западное телекомуникационное оборудование, а также чипы и полупроводники. Некоторые из этих электронных компонентов были обнаружены в российских вооружениях в Украине, утверждают правоохранительные органы США.

Из Германии или Франции поставки шли напрямую, а из США - обходными путями. Наименее проблемные товары из-за океана шли через Германию, тогда как продукция, которая, вероятно, могла иметь военное назначение, доставлялась, согласно ImportGenius, обходными путями. В частности, через Сингапур и Китай.

Немецкие компании Юрия Орехова - не единственные возможные поставщики российской "оборонки". В июне этого года Вашингтон внес в санкционный список ряд компаний из материкового Китая и Гонконга за то, что они, обходя санкции, перепродавали "Радиоэкспорту" американские компоненты двойного назначения.

Госпрограммы и поставки в обход санкций

Примечательно, что в обход санкций завозилось западное оборудование, на разработку которого в самой России выделялись огромные деньги. Так, Минцифры России в 2019 году утвердило программу по разработке оборудования в области сетей 5G и спутникового интернета.

Бюджет - 244 млрд рублей, в частности, на разработку микроволновых монолитных интегральных схем. Однако спустя годы эти компоненты так и не производятся в России - их, как следует из данных ImportGenius, обходными путями из США при посредничестве фирмы из Гамбурга поставляли ушлые предприниматели.

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