Минпросвещения РФ запретило использовать WhatsApp в школах

Российским учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами, в частности WhatsApp, и интернет-сервисами в рамках образовательного процесса в школе. "Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации", – сообщает издание "Коммерсант" в понедельник, 17 октября, ссылаясь на источники из Минпросвещения.

Взамен сотрудникам школ в регионах рекомендовали использовать отечественный "VK Мессенджер" и учебную платформу "Сферум", разработанную VK совместно с "Ростелекомом". При этом в Минпросвещения РФ подчеркнули, что рассылаемые рекомендации касаются исключительно работы с государственной системой "Моя школа".

Родителей также призывают ограничить использование иностранных мессенджеров. В Нижегородской области, как утверждает издание, учителя призывают родителей "исключить возможность использования иностранных интернет-серверов" в целях защиты данных. Однако в минестерстве заверили, что по каналам общения родителей специальных регламентов нет.

Перевод государственнах учреждений на мессенджеры и сервисы российской разработки был начат в 2021 году в рамках госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий".

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