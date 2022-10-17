  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Иконки приложений WhatsApp и Telegram на экране телефона
Иконки приложений WhatsApp и Telegram Фото: Valentin Wolf/imageBROKER/picture alliance
ОбществоРоссия

Минпросвещения РФ запретило использовать WhatsApp в школах

Ксения Агапова
58 мин. назад

В российских школах запретили иностранные мессенджеры в "целях защиты информации". Взамен рекомендуют российские сервисы.

https://p.dw.com/p/4IIH9

Российским учителям запретили пользоваться иностранными мессенджерами, в частности WhatsApp, и интернет-сервисами в рамках образовательного процесса в школе. "Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации", – сообщает издание "Коммерсант" в понедельник, 17 октября, ссылаясь на источники из Минпросвещения.

Взамен сотрудникам школ в регионах рекомендовали использовать отечественный "VK Мессенджер" и учебную платформу "Сферум", разработанную VK совместно с "Ростелекомом". При этом в Минпросвещения РФ подчеркнули, что рассылаемые рекомендации касаются исключительно работы с государственной системой "Моя школа".

Родителей также призывают ограничить использование иностранных мессенджеров. В Нижегородской области, как утверждает издание, учителя призывают родителей "исключить возможность использования иностранных интернет-серверов" в целях защиты данных. Однако в минестерстве заверили, что по каналам общения родителей специальных регламентов нет.

Перевод государственнах учреждений на мессенджеры и сервисы российской разработки был начат в 2021 году в рамках госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий".

Смотрите также:

Учительница из России о войне и давлении на преподавателей

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из педагога во "врага народа": как учителю английского из Забайкалья пришлось бежать в Берлин (14.06.2022)

Из Сибири в Германию, пять дней в пути с пятью пересадками: история педагога, на которого ополчилась вся школа из-за критичных высказываний о войне в Украине. Репортаж DW.
Общество
14 июня 2022 г.
04:17 мин.
Книги русских писателей

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Как агрессия России повлияла на школьные программы в Украине

Утвержденные украинским Минобразования изменения не предусматривают русского языка и литературы в школьных программах. Война перевернула подходы к преподаванию целого ряда предметов. Но экспертам этого мало.
Конфликты
2 сентября 2022 г.
1 сентября Владимир Путин провел открытый урок в Калининграде

Виктор Ерофеев: Первый звонок зрелой диктатуры

Виктор Ерофеев: Первый звонок зрелой диктатуры

Ленин ездил к детям на новогоднюю елку. Сталин держал на руках белокурую девочку. Теперь пришло время Путину задружиться с детьми. Виктор Ерофеев об открытом уроке в Калининграде.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
2 сентября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Справа налево: Бруно Каль (BND), Мартина Розенберг (MAD) и Томас Хальденванг (BfV) перед началом слушаний

Мы предупреждали! Что знали спецслужбы ФРГ о войне в Украине

Конфликты
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о вечном споре российской оппозиции. Спорят две ноги одного человека. Одна говорит: "Вы, оставшиеся, во всем виноваты!" "А вы трусливо сбежали!" - негодует вторая.

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Политика
10 ч. назад
Волонтер Григорий Янченко

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Конфликты
10 ч. назад
Российская певица Ирина Аллегрова

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Культура
13 ч. назад
Пустой стенд "Газпрома" на промышленной выставке в Москве

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Экономика и бизнес
6 ч. назад
external

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Политика
16 октября 2022 г.
13:27 мин.
Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
На главную страницу