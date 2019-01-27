Сенатор призвал Минфин США обсудить влияние Дерипаски на "Русал"

Сенатор-демократ Шеррод Браун из банковского комитета Сената США попросил министерство финансов провести брифинг в связи с утверждениями о том, что российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает влиять на деятельность компании "Русал". Об этом в среду, 23 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Браун направил запрос в Минфин США после публикации материала этого агентства, по данным которого власти ЕС сообщили правительству США, что Дерипаска сохранил контроль над компанией "Русал". По данным официальных лиц Евросоюза, на которых ссылается Bloomberg, Дерипаска использовал ресурсы и сотрудников компании в своих личных бизнес-интересах и чтобы продвигать за рубежом политическую повестку Кремля.

"Сенатор Браун крайне обеспокоен этими утверждениями, - сказала изданию пресс-секретарь демократа. - Мы попросили Минфин проинформировать нас, чтобы выяснить, нарушают ли эти действия соглашение об исключении (компании "Русал". - Ред.) из санкционного списка 2018 года, и если нарушают, то какие штрафные меры должны быть приняты".

Представитель Минфина США отказался давать комментарии.

Юристы Дерипаски после публикации Bloomberg заявили, что никаких нарушений санкционного режима с его стороны не было. Его американский адвокат Том Клэр сказал, что клиент "приложил колоссальные усилия для выхода из капитала компаний в соответствии с директивой правительства США, которую он выполнил к полному удовлетворению правительства США".

Санкции против "Русала" ввели и затем отменили

В апреле 2018 года министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в "Кремлевский доклад". В их числе был и Олег Дерипаска, компании En+, "Русал", "Евросибэнерго" и другие подконтрольные ему структуры.

В январе 2019 года ограничения в отношении этих предприятий были сняты, однако сам Дерипаска остался в санкционном списке. Такое решение в Минфине США приняли после снижения числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включения независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Предполагалось, что снижение доли бизнесмена в указанных компаниях приведет к тому, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми". Как отмечали в ведомстве, в число директоров входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона".

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