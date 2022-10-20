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Здание министерства финансов СШАФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher
ПолитикаСША

Связанный с фирмой в ФРГ россиянин попал под санкции США

Павел Мыльников
26 мин. назад

Юрий Орехов и связанные с ним фирмы в Германии и Дубае внесены в санкционный список Минфина США. В этот же день Минюст США обвинил Орехова и еще 4 россиян в обходе санкций и отмывании денег.

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в среду, 19 октября, ввело санкции в отношении гражданина России Юрия Орехова и связанных с ним фирм Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH в Гамбурге и Opus Energy Trading LLC в эмирате Дубай. Россиянин и его компании закупали военные и секретные технологии двойного назначения у американских производителей и поставляли их конечным потребителям в РФ, говорится в сообщении американского Минфина.

Речь идет о полупроводниках и микропроцессорах, используемых в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных комплексах, высокоточном оружии, радарах, спутниках и другом военном оборудовании. Орехов и гамбургская фирма в нарушение мер экспортного контроля отправляли эти товары в РФ, в том числе организациям, включенным в санкционный список министерства торговли США, указали в Минфине. Американские компоненты, закупленные Ореховым, были обнаружены в российском вооружении в Украине, добавило ведомство.

Присутствие в санкционном перечне Минфина США означает заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещено вести бизнес с фигурантами этого перечня.

Орехов - в числе россиян, обвиняемых в обходе санкций США

Между тем министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения в обходе санкций и отмывании денег пяти россиянам - Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину, Сергею Тулякову и Артему Уссу, сыну губернатора Красноярского края Александра Усса, а также двум венесуэльским нефтетрейдерам.

По версии обвинения, Орехов и Усс использовали гамбургскую компанию в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. В числе последних присутствует российская алюминиевая компания, контролируемая олигархом, который находится под санкциями США, а также крупнейший в мире нефтехимический конгломерат в Пекине, отметили в Минюсте. Многомиллионные сделки между венесуэльским государственным нефтяным концерном Petróleos de Venezuela SA и связанной с Ореховым фирмой в ФРГ проходили через группу подставных компаний и банковских счетов с целью сокрытия транзакций, добавило ведомство.

По данным Минюста, 17 октября Орехов по запросу американской стороны был арестован в Германии, а Усс - в Италии. Готовится их экстрадиция в США.

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