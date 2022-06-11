Киев: Украина проигрывает России в плане артиллерии

Украина испытывает острую нужду в артиллерийских снарядах, и положение на фронте будет зависеть от поставок Киеву западных вооружений. Такое заявление сделал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian, опубликованном в пятницу, 10 июня.

"Это война артиллерии, - подчеркнул он, добавив, что сегодня линии фронта пролегают там, где будет определяться будущее. "В плане артиллерии мы проигрываем", - констатировал Скибицкий.

"Все зависит теперь от того, что (Запад. - Ред.) предоставит нам, - указал он в интервью. - У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры дают нам около 10% от того, что у них есть".

По словам Скибицкого, украинские военные используют от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. "Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские. - Ред.) боеприпасы и теперь используем снаряды 155 калибра по натовскому стандарту", - продолжил замглавы украинской военной разведки. "Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как они заканчиваются, их количество становится все меньше", - уточнил он.

Поставки ракетных систем дальнего действия

При этом Скибицкий подчеркнул и необходимость того, чтобы Запад поставил Украине ракетные системы дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских орудий на расстоянии.

Ранее, в начале июня, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявил в интервью газете The Guardian, что Украине, чтобы получить преимущество перед Россией, нужно 60 реактивных систем залпового огня, то есть намного больше того, что пообещали предоставить Киеву Великобритания и США.

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