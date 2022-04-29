Meta обжаловала запрет деятельности в России из-за экстремизма

Американская компания Meta обжаловала решение московского суда о запрете ее деятельности на территории России по обвинению в экстремизме. "В суд поступила апелляционная жалоба Meta Platforms Inc. на решение суда от 21 марта 2022 года", - сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы в пятницу, 29 апреля.

Дата рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции, Мосгорсуде, будет назначена позднее, отметили в пресс-службе. Ранее решение суда о запрете Meta было обжаловано лицом, не привлеченным к участию в деле. Кто именно выступил заявителем жалобы, не уточнялось.

Ограничение доступа к Facebook и Instagram

Тверской суд 21 марта удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России "по основаниям осуществления экстремистской деятельности". Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram.

Ранее Meta разрешила украинским пользователям Facebook и Instagram высказывать проклятия в адрес российских военнослужащих и призывать к насилию против них (но не против конкретных лиц), а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В компании уточнили, что это разрешение - временное, оно вызвано вторжением армии РФ в Украину и касается только территории Украины.

Чуть позже, 14 марта, вице-президент Meta Ник Клегг в меморандуме для внутреннего пользования подкорректировали критерии, которым должны соответствовать посты в соцсетях. "Компания не будет мириться с общими призывами к насилию против русских, а также к убийству глав государств. Meta выступает против русофобии", - цитировало агентство Reuters копию этого документа.

В России было начато уголовное производство против Meta. Доступ к соцсетям Facebook и Instagram в РФ был ограничен. Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов.

На деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, решение суда не распространяется, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации. В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

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