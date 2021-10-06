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По словам Павла Дурова, в день сбоя Facebook, Instagram и Whatsapp скорость работы Telegram в Северной и Южной Америке понизилась из-за массовой регистрации новых пользователей.
Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
WhatsApp поручает модераторам проверять сообщения пользователей в случае поступления жалоб со стороны третьих лиц, выяснило американское медиа ProPublica.
По словам главреда Baza Никиты Могутина, злоумышленники не получили важной информации из его аккаунта в WhatsApp, поскольку он им не пользуется.
Комиссия по защите данных Ирландии проверяла, как WhatsApp обрабатывал информацию о пользователях, и рекомендовала назначить штраф от 30 до 50 млн евро. Европейский регулятор предписал повысить штраф.
Интернет-гиганты не подтвердили готовность локализовать базы данных российских пользователей. Для Facebook и Twitter это уже второй штраф из-за отказа локализации.
Роскомнадзор считает, что WhatsApp нарушил требования локализовать в России данные граждан страны. Ведомство обратилось в суд. Ранее на аналогичных основаниях впервые был оштрафован Google.
Мессенджер WhatsApp включил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook, в которую он входит. Для жителей ЕС этот пункт необязателен.
По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
Усилившийся отток пользователей WhatsApp в пользу других мессенджеров основатель Telegram Павел Дуров связал с намерением конкурента передать личные данные юзеров концерну Facebook.
Антимонопольные службы США подали на Facebook в суд. Интернет-гиганта обвиняют в злоупотреблении своим положением и покупке конкурирующих предприятий. Чем ему это грозит?
Почти все штаты и Федеральная торговая комиссия считают, что Facebook удушает инновации и подрывает защиту данных. Больше всего они недовольны покупкой Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.
Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
В немецкой полиции вновь выявили среди служащих случаи распространения правоэкстремистских материалов. Полицейские обменивались ими в приватных чат-группах в WhatsApp. Что было дальше?
На мобильном телефоне вице-чемпиона мира по футболу были обнаружены 297 файлов, содержащих детскую и юношескую порнографию. Аналогичные файлы Кристоф Метцельдер разослал трем женщинам, утверждает прокуратура.
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