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WhatsApp

SAN FRANCISCO, CA - SEPTEMBER 21: Pavel Durov, CEO and co-founder of Telegram speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California. (Photo by Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch)

После сбоя Facebook Дуров объявил о 70 млн новых юзеров Telegram 06.10.2021

По словам Павла Дурова, в день сбоя Facebook, Instagram и Whatsapp скорость работы Telegram в Северной и Южной Америке понизилась из-за массовой регистрации новых пользователей.
Jahr/Ort: Moskau, 04.10.2021 via Ilia Koval Di, 05.10.2021 16:42

Сбой в работе Facebook: все объясняется просто 05.10.2021

Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой 04.10.2021

Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
WhatsApp messenger logo is pictured on a phone screen in Moscow on August 26, 2021. - Russia has fined Facebook, Twitter and WhatsApp for failing to store the data of Russian users on local servers, the country's internet watchdog said on August 26, as authorities clamp down on foreign internet companies. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

СМИ рассказали о проверках сообщений пользователей со стороны WhatsApp 08.09.2021

WhatsApp поручает модераторам проверять сообщения пользователей в случае поступления жалоб со стороны третьих лиц, выяснило американское медиа ProPublica.
WhatsApp messenger logo is pictured on a phone screen in Moscow on August 26, 2021. - Russia has fined Facebook, Twitter and WhatsApp for failing to store the data of Russian users on local servers, the country's internet watchdog said on August 26, as authorities clamp down on foreign internet companies. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Главный редактор Baza сообщил о взломе его аккаунта в WhatsApp 04.09.2021

По словам главреда Baza Никиты Могутина, злоумышленники не получили важной информации из его аккаунта в WhatsApp, поскольку он им не пользуется.
WhatsApp logo displayed on a phone screen, smartphone and keyboard are seen in this multiple exposure illustration. WhatsApp Messenger is a multiplatform mobile application that provides an encrypted instant messaging system belonging to Facebook, photo taken in Amsterdam, Netherlands on January 28, 2020 (Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

WhatsApp оштрафован в Ирландии на 225 млн евро 02.09.2021

Комиссия по защите данных Ирландии проверяла, как WhatsApp обрабатывал информацию о пользователях, и рекомендовала назначить штраф от 30 до 50 млн евро. Европейский регулятор предписал повысить штраф.
Winden Themenbild - Soziale Netzwerke, Kommunikation, Apps Soziale Dienste auf einem Handy, Twitter, Snapchat, Messenger, Facebook, WhatsApp Symbolbild, Themenbild, Featurebild Copyright: Fleigx/xEibner-Pressefoto EP_dfg winds Theme image social ones Networks Communication Apps social ones Services on a Handy Twitter Snapchat Messenger Facebook Whatsapp Symbol image Theme image Featurebild Copyright Fleigx Press photo EP_dfg

Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы в России на 36 млн рублей 26.08.2021

Интернет-гиганты не подтвердили готовность локализовать базы данных российских пользователей. Для Facebook и Twitter это уже второй штраф из-за отказа локализации.
ANKARA, TURKEY - DECEMBER 10: A phone screen displays the logo of WhatsApp application in Ankara, Turkey on December 10, 2019 Ali Balikci / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

WhatsApp в РФ грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян 30.07.2021

Роскомнадзор считает, что WhatsApp нарушил требования локализовать в России данные граждан страны. Ведомство обратилось в суд. Ранее на аналогичных основаниях впервые был оштрафован Google.
ARCHIV - 15.03.2019, Schleswig-Holstein, Aukrug-Homfeld: ILLUSTRATION - Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor mit dem Logo des Messenger-Dienstes WhatsApp. (zu dpa Prozess wegen mutmaßlicher Volksverhetzung in WhatsApp-Gruppe) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

WhatsApp начинает блокировать звонки и сообщения несогласных с передачей данных 15.05.2021

Мессенджер WhatsApp включил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook, в которую он входит. Для жителей ЕС этот пункт необязателен.
ARCHIV - 07.04.2016, Taiwan, Taipeh: Das Icon des Messengerdienstes WhatsApp und der Online-Plattform Facebook sind auf einem Smartphone zu sehen. (zu dpa «WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf») Foto: Ritchie B. Tongo/EPA FILE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В российской оборонке запретят корпоративное использование WhatsApp 11.03.2021

По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Die Instant Messenger «Slack» (von oben, l-r), «IM+ Pro», «Facebook Messenger», «Threema», «Signal», «Protonet Messenger», «WhatsApp», «FaceTime» und «Apple Nachrichten» werden auf einem Mobiltelefon angezeigt, aufgenommen am 24.06.2016. Die Polizei in Bayern will ihre Streifenbeamten jetzt mit einem eigenen Messengerdienst ausrüsten. (Zu dpa/lby «Neuer Polizei-Messengerdienst für Bayerns Streifenbeamte» vom 26.05.2017) Foto: Wolfram Kastl/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дуров объявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram 09.01.2021

Усилившийся отток пользователей WhatsApp в пользу других мессенджеров основатель Telegram Павел Дуров связал с намерением конкурента передать личные данные юзеров концерну Facebook.
Whatsapp legal action. File photo dated 15/03/19 of the Whatsapp icon seen in a folder on a phone. The company has said it is to take legal action against anyone it determines is linked to abusing the messaging app's terms of service around spam messages Issue date: Tuesday June 11, 2019. In an update to the Facebook-owned company's FAQ section of its website, WhatsApp said that, from December 7 this year, it will consider taking legal action against anyone deemed to be using the platform for activities such as bulk or automated messaging. See PA story TECHNOLOGY WhatsApp. Photo credit should read: Nick Ansell/PA Wire URN:43460188 |

Facebook лишится Instagram и WhatsApp? Кому и зачем это нужно 13.12.2020

Антимонопольные службы США подали на Facebook в суд. Интернет-гиганта обвиняют в злоупотреблении своим положением и покупке конкурирующих предприятий. Чем ему это грозит?
Symbolbild Facebbok vs Datenschutz: Risse im Straßenbelag mit erodiertem Schriftzug Datenschutz und Facebook Daumen Dislike mit Logo Symbol image VS Privacy Cracks in Road surface with erodiertem emblem Privacy and Facebook Thumb dislike with emblem

От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram 10.12.2020

Почти все штаты и Федеральная торговая комиссия считают, что Facebook удушает инновации и подрывает защиту данных. Больше всего они недовольны покупкой Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.
Gladbeck, Deutschland 20. August 2020: Symbolbilder - 2020 Polizeifahrzeug, Polizeiwagen, Einsatzwagen der Polizei in NRW, Schriftzug, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу 06.10.2020

Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
Gladbeck, Deutschland 20. August 2020: Symbolbilder - 2020 Polizeifahrzeug, Polizeiwagen, Einsatzwagen der Polizei in NRW, Schriftzug, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Правые экстремисты в рядах немецкой полиции? Все началось с чата 17.09.2020

В немецкой полиции вновь выявили среди служащих случаи распространения правоэкстремистских материалов. Полицейские обменивались ими в приватных чат-группах в WhatsApp. Что было дальше?
ARCHIV - 01.08.2018, Sachsen, Dresden: Christoph Metzelder sitzt auf dem Podium des Internationalen Trainer-Kongresses vom Bund Deutscher Fussball-Lehrer. Gegen Metzelder wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt. (zu dpa Die Hamburger Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen gegen Metzelder) Foto: Oliver Killig/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экс-игрок бундестим Метцельдер обвинен в хранении и распространении детского порно 04.09.2020

На мобильном телефоне вице-чемпиона мира по футболу были обнаружены 297 файлов, содержащих детскую и юношескую порнографию. Аналогичные файлы Кристоф Метцельдер разослал трем женщинам, утверждает прокуратура.
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