 Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.07.2022

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Россия

Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Snapchat, а также музыкальную платформу Spotify за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Борьба с преступностью во всей красе.

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    Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов


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