Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция

20 лет смартфону: история одного успеха

Влетел в копеечку

Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!