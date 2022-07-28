Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция

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Суд в Москве оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Snapchat, а также музыкальную платформу Spotify за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Борьба с преступностью во всей красе.
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