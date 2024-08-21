В работе Telegram и WhatsApp в России произошли сбои

Роскомнадзор заявил, что сбой в работе ряда крупных интернет-сервисов был связан с DDoS-атакой на операторов связи.

В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp на территории России в среду, 21 августа, произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downradar. Кроме того, о проблемах с доступом внутри РФ сообщили пользователи телекоммуникационного сервиса Skype, онлайн-энциклопедии "Википедия", популярной онлайн-игры Roblox, сайтов крупных мобильных операторов, а также сервисов Steam, Discord и многих других. Не открываются с территории России и сайты для отслеживания сбоев, такие как Downdetector, Downradar и "Сбой.рф".

Отмечается при этом, что у многих российских пользователей Telegram работает с включенным VPN.

Роскомнадзор: Сбой в работе Telegram вызван DDoS-атакой

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что сбой в работе ряда крупных интернет-сервисов был связан с DDoS-атакой на операторов связи. Там отметили, что атака была отражена и сервисы продолжают работать в обычном режиме.

"Роскомсвобода": В России пытаются заблокировать Telegram

Сооснователь проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян в комментарии Telegram-каналу "Агентство.Новости" высказал мнение, что власти РФ оказывают "централизованное воздействие" на онлайн-сервисы. Технический директор "Роскомсвободы" и основатель проекта Privacy Accelerator Станислав Шакиров в свою очередь считает, что Роскомнадзор, "судя по всему, пытался блокировать Telegram", что привело к проблемам в работе других ресурсов. "Такое уже было в 2018 году, ровно тот же сценарий", - пояснил Шакиров.

В России начали замедлять YouTube

В конце июля 2024 года депутат Госдумы от "Единой России" Александр Хинштейн прогнозировал замедление YouTube на 70 процентов из-за, как выразился Хинштейн, "антироссийской политики" компании. Издание "Медуза" писало, что российские власти намерены замедлить скорость воспроизведения видео YouTube до 128 кбит/с.

Позднее многие пользователи из России стали жаловаться на проблемы в работе видеохостинга на территории страны. У некоторых сайт YouTube перестал открываться как на стационарных, так и на мобильных устройствах.

По данным издания "Новая газета. Европа", замедление YouTube в России последовало почти сразу после удаления с видеохостинга рекордного числа аккаунтов, распространявших российскую пропаганду.