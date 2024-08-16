YouTube в РФ замедляют после удаления каналов с пропагандой

Пик блокировок российских пропагандистских YouTube-каналов пришелся на май-июнь 2024 года. Вероятно, Роскомнадзор решил замедлить YouTube в России в ответ на это, считает "Новая газета Европа".

Замедление YouTube в России последовало почти сразу после удаления с видеохостинга рекордного числа аккаунтов, распространявших российскую пропаганду. Об этом в пятницу, 16 августа, пишет "Новая газета Европа", опираясь на данные ежеквартальных отчетов подразделения Google "Threat Analysis Group" (TAG), которое борется с хакерскими и информационными атаками.

Согласно этим отчетам, начиная с 2020 года TAG заблокировала около 9400 YouTube-каналов, распространявших российскую пропаганду. Подавляющее большинство из них (8800) были удалены после начала полномасштабной войны в Украине, а пик блокировок пришелся на май-июнь 2024 года: в этот период был закрыт доступ к 38 процентам от общего числа удаленных каналов (то есть почти 3600).

Список заблокированных YouTube-каналов не приводится

В отчетах не публикуется список закрытых каналов, не раскрываются также и детальные критерии причин блокировки. Тем не менее из данных TAG видно, что чаще всего блокировались каналы, связанные со скоординированными кампаниями в поддержку правительства РФ (8858), а также те, в которых высказывалась критика Запада (8192) и Украины (7648). Реже удаленные аккаунты поддерживали действия российской армии (912) или критиковали российскую оппозицию (280). Часть таких каналов вещали на иностранных языках, в основном на английском, французском, арабском и украинском.

На момент публикации статьи как минимум три оператора связи ("Дом.ру", ОНС-24 и "Телеком-Сервис") признали, что проблемы с YouTube вызваны "регулированием Роскомнадзора". Во владеющем YouTube концерне Google также уже указали, что сбои в работе YouTube в России не были вызваны техническими проблемами со стороны компании.

"Таким образом, решение замедлить YouTube Роскомнадзор мог принять в ответ на резкий рост блокировок российского пропагандистского контента со стороны администрации платформы", - предполагает "Новая газета Европа".