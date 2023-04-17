Чем опасны для детей их фото в интернете?

Родители часто бесконтрольно публикуют в интернете фото своих детей. Это нарушает их права и может быть опасным. Франция первой в мире хочет законодательно защитить детей от таких поступков родителей-блогеров.

Детские фотосессии, смешные видеоролики и собственные странички в соцсетях - многие современные родители давно не ограничиваются семейными фотоальбомами, а стараются сделать из своих отпрысков звезд интернета. При этом мало кто из них задумывается о вполне реальных опасностях, рисках и непредвиденных последствиях такой саморекламы.

1300 фотографий за 13 лет

"По сути, все сводится к стремлению родителей получить общественное одобрение через такие механизмы, как "лайки" или сердечки", - говорит Софи Поле (Sophie Pohle), консультант по образованию в сфере медиа в Немецкой общественной организации помощи детям и подросткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW).

"Шерентинг" в соцсетях Фото: DAVID HERRAEZ CALZADA/PantherMedia/IMAGO

Так, в интернете можно увидеть и фотографии с УЗИ, и фото детей на пляже, их дни рождения или празднование первого учебного дня. "Проще говоря, демонстрируются все сферы жизни", - сокрушается Поле. Некоторые родители буквально используют своих отпрысков и в рекламных целях - для продвижения косметической или детской продукции, игнорируя при этом неприкосновенное право каждого человека на свое изображение.

Так, Анне Лонгфилд (Anne Longfield), с 2015 по 2021 годы работавшая комиссаром по делам детей в Англии, отмечает, что к моменту достижения ребенком 13 лет на каждого из них в интернете набирается в среднем до 1300 изображений. У этого явления даже есть свое название - "шерентинг", составленное из английских слов "делиться" (to share) и "родители" (parents). Перевести "sharenting" можно как "родители-блогеры".

Публикации в Сети с последствиями

Как известно, из интернета ничего удалить нельзя, и это подчеркивает суть проблемы. Например, "то, что родители считают милым и смешным, сами дети могут расценить как крайне неприятное и унизительное", - объясняет Поле. "И если такой снимок попадает в публичное пространство интернета, то легко может стать причиной травли или обидных комментариев".

Более того, такие нелепые фотографии могут позже даже стоить человеку карьеры. Если сотрудники отдела кадров "при проверке соискателя в интернете обнаружат такие снимки, то это вряд ли поможет в трудоустройстве".

Дети в соцсетях - больше рисков, чем плюсов Фото: Monkey Business 2/Shotshop/picture alliance

Серьезную опасность представляет и то, что на фотографиях часто видны не только лицо ребенка, но и его личное пространство: обстановка в комнате, дом или квартира. Из сопутствующих текстовых описаний нетрудно получить дополнительную информацию, вплоть до имени и даты рождения. "Иногда этого достаточно, чтобы понять, где ребенок живет", - предупреждает Софи Поле. И здесь страшен не только факт раскрытия личных данных, но и "риск, что информация и фотографии попадут не в те руки и станут доступны педофилам".

В отчете онлайн-портала jugendschutz.net , который был создан правительством Германии, указано, что "в социальной сети Instagram зафиксированы случаи злоупотреблений со стороны людей, проявляющих сексуальный интерес к детям. Так, детские фотографии собираются, снабжаются комментариями или хэштегами с сексуальным подтекстом и пересылаются между участниками".

По словам Софи Поле, "если потенциальную опасность публичных постов на таких площадках как Facebook, TikTok или Instagram родители уже осознают, то мессенджеры наподобие WhatsApp по-прежнему воспринимаются как более закрытые и защищенные для пересылок файлов".

TikTok пользуется популярностью у молодежи Фото: Robin Utrecht/picture alliance

Однако, если опубликовать фотографии в статусе такого мессенджера, то доступ к ним получат все контакты абонента. "Решающую роль здесь играет чувство ответственности самих родителей. Как установлены мои настройки приватности? Уверен ли я в том, что делюсь фотографиями только со своими подписчиками?" - говорит Поле.

Ведь даже в закрытом чате нельзя быть абсолютно уверенным в том, что ваш собеседник не воспользуется фотоснимками по своему усмотрению.

Некоторые родители используют эмодзи, которые размещают на фото поверх детских лиц. Такое решение небезопасно, ведь изображение можно восстановить.

Если же фотоснимок по какой-то причине нужно опубликовать, то эксперты советуют фотографировать детей со спины или хотя бы скрыть лицо пиксельной мозаикой.

Новшество французских законодателей

Сегодня практика предполагает, что решение о публикации фотографий малолетних детей в возрасте до 14 лет принимают их родители или законные представители. Однако статьей 16 Конвенции ООН о правах ребенка определено, что ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции либо незаконного посягательства на его честь и репутацию. В соответствии с Конвенцией ООН детьми считаются лица, не достигшие 18 лет.

Пионером в прекращении бесконтрольного распространения детских изображений, представляющих риск и унижающих достоинство, хочет выступить Франция. В Сенат поступила одобренная Национальным собранием законодательная инициатива, по которой родителям будет запрещено делиться фотографиями своих детей в соцсетях без их разрешения. Новшество законопроекта заключается в фиксации нового правового понятия - "частная жизнь ребенка".

Французский законопроект предполагает "право на забвение" в Сети Фото: Dominic Lipinski/PA/dpa/picture alliance

Так, в случае разногласий между родителями может быть вынесено судебное решение о запрете одному из них публиковать фотографии общего ребенка без разрешения другого. В исключительных случаях возможна даже утрата родителями права на распоряжение изображениями своих детей.

Новый законопроект уделяет особое внимание "использованию детских фотографий на онлайн-платформах". Доходы от коммерческого использования детских фотоснимков должны поступать на специальный банковский счет, которым дети по достижению 16 лет смогут самостоятельно распоряжаться. Кроме того, в документе закреплено "право на забвение", по которому несовершеннолетние могут по желанию удалить свои фотографии и видео из сети.

Софи Поле положительно оценивает французский законопроект: "Идея заключается не в запрете на размещение детских фотографий как таковых, а в предотвращении их чрезмерного и неправомерного использования в соцсетях. Право на собственное изображение означает, что каждый вправе решать, какие фото- или видеоматериалы могут или не могут быть опубликованы. Для соблюдения прав ребенка крайне важно вовлекать в процесс принятия решения самих детей и принимать их несогласие с публикацией".

Как защитить ребенка?

В большинстве стран на сегодня самым оптимальным способом защиты детей от нежелательных последствий "родительского блогинга" является просвещение. Разъяснения и правовая поддержка должны быть общедоступны в детских садах, школах, в тех же соцсетях, но и, что особенно важно, среди самих родителей.

Кроме того, не стоит забывать, что интернет был создан взрослыми для взрослых, и априори не является безопасной средой для малышей.

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