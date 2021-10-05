Сбой в работе Facebook: все объясняется просто

Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.
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Причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, заявили в компании. По ее данным, данные пользователей соцсети не были похищены.
Компания Facebook 4 октября столкнулась с масштабным сбоем. В тот же день стало известно о появлении данных пользователей этой соцсети в хакерском форуме.
Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.