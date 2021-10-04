В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой

Сразу несколько сервисов американской корпорации Facebook оказались недоступными по всему миру в понедельник, 4 октября: около 18.30 мск произошел глобальный сбой в работе социальной сети Facebook, а также входящих в одноименный IT-концерн мессенджера WhatsApp и платформы Instagram.

О проблемах с доступом к этим порталам и мобильным приложениям сообщили, в частности, пользователи в Западной и Восточной Европе, включая Россию, а также в Азии, Северной и Южной Америке. Данные портала Downdetector свидетельствуют о глобальном характере сбоя.

Сбой может быть связан с системой доменных имен DNS

Представитель Facebook на странице корпорации в Twitterпринес извинения за неполадки и сообщил, что компания работает над их устранением. Причины сбоя пока неясны. По мнению ряда экспертов, речь идет о проблемах с системой доменных имен DNS, которая среди прочего переводит при поиске сайтов их названия в IP-адреса.

По словам корреспондента The Independent Брайана Кребса, утром 4 октября записи DNS для Facebook.com иInstagram.com были удалены из таблиц глобальной маршрутизации.

Хакерская атака маловероятна

Опрошенные агентством Reuters эксперты назвали возможными причинами сбоя технические ошибки и человеческий фактор. Внешнюю кибератаку они считают менее вероятной. Два эксперта по безопасности Facebook в интервью The New York Times также назвали маловероятным, что причиной сбоя была хакерская атака. По данным газеты, из строя вышла и система внутренней коммуникации компании Facebook.

Из-за отсутствия доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается массовый приток пользователей в другие мессенджеры и соцсети, в связи с чем сообщается о замедлении работы Twitter, Telegram и YouTube.

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