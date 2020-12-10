 Facebook лишится Instagram и WhatsApp? Кому и зачем это нужно | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.12.2020

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Мир

Facebook лишится Instagram и WhatsApp? Кому и зачем это нужно

Антимонопольные службы США подали на Facebook в суд. Интернет-гиганта обвиняют в злоупотреблении своим положением и покупке конкурирующих предприятий. Чем ему это грозит?

Значки Facebook, Instagram и WhatsApp на экране смартфона

Последние события в США говорят о том, что эпоха бурного развития глобальных интернет-гигантов подходит к концу. 9 декабря Федеральная торговая комиссия (FTC) при поддержке 48 из 50 американских штатов подала антимонопольный иск против Facebook. Компанию обвиняют в злоупотреблении господствующим положением на рынке для устранения конкурентов, ограничении свободы выбора потребителей и размывании защиты личных данных.

Facebook скупает потенциальных конкурентов

В центре конфликта находится вопрос о покупке Facebook сервиса обмена фотографиями Instagram и мессенджера WhatsApp несколько лет назад. Первый из них интернет-гигант приобрел за 1 млрд долларов, а второй - за 19 млрд долларов.

Приложение Facebook на экране смартфона

Facebook купил WhatsApp за 19 млрд долларов

"Facebook систематически проводит стратегию, направленную на устранение конкурентов, включая покупку менее крупных и нарождающихся соперников, таких как Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году", - заявила FTC. В своем иске комиссия просит суд обязать Facebook продать оба приложения.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс также назвала критически важным "заблокировать хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке". "Они (Facebook. - Ред.) сузили выбор для потребителей. Они задушили инновации и подорвали защиту личной сферы миллионов американцев", - пояснила она позицию истцов.

Facebook: Власти США пересматривают историю

В случае, если Facebook действительно вынудят продать Instagram и WhatsApp, это вполне может поставить под сомнение жизнеспособность интернет-гиганта в долгосрочной перспективе. За последние несколько лет популярность Facebook упала, поэтому в компании связывали с покупкой перспективных приложений большие надежды.

В штаб-квартире Facebook в городе Менло-Парк, Калифорния

В штаб-квартире Facebook в городе Менло-Парк, Калифорния

Иск комиссии в Facebook считают несправедливым. Концерн обвинил власти США в "пересмотре истории" с целью наказать успешных предпринимателей, напомнив, что FTC изначально одобрила покупку Instagram и WhatsApp.

"И вот теперь правительство хочет все переделать, посылая американскому бизнесу леденящее предупреждение о том, что никакая сделка не может быть окончательной", - подчеркивается в заявлении Facebook.

Политика США в отношении Facebook сильно изменилась

Аргументы компании не лишены оснований. Вначале Facebook, Google и другие гиганты Кремниевой долины не сталкивались с серьезным сопротивлением со стороны регуляторов. Напротив, их считали двигателями прогресса, которые приведут США к мировому технологическому господству, и заодно создадут тысячи новых рабочих мест.

Тени на фоне логотипа Google

Власти США подали крупный иск и к корпорации Google

Однако за последние шесть лет, прошедшие с момента покупки WhatsApp, и после череды скандалов вокруг IT-гигантов, отношение политиков и общественности к подобным корпорациям сильно изменилось.

В конце октября, к примеру, Минюст США подал крупнейший иск против IT-компании за последние 20 лет: в нем он обвинил корпорацию Google в нечестной конкуренции на рынке. Власти утверждают, что Google намеренно подавляет конкурентов, чтобы укрепить лидирующую позицию на рынке поисковых машин и публикуемой в поисковиках рекламы.

Разделят ли Facebook на несколько компаний?

В отличие от иска к Google, в своем иске к Facebook американские власти выступают с конкретным требованием - обязать концерн отказаться от Instagram и WhatsApp. Хотя в краткосрочной перспективе столь радикального поворота событий вряд ли можно будет ожидать, эксперты считают, что судебные процессы все же могут заложить основу для ликвидации Facebook.

Судейский молоток

Эксперты считают аргументы властей США весьма убедительными

"Вероятность того, что суд констатирует нарушение антимонопольного законодательства, довольно высока", - считает профессор Университета Майами Джон Ньюман. "Следующим шагом по умолчанию станет раздел (Facebook. - Ред.)", - приводит его слова агентство Bloomberg.

"Антимонопольные иски трудно выиграть, и данное дело - не исключение", - добавляет профессор юридического факультета Вандербильтского университета Ребекка Алленсворт. Однако аргументы американских властей являются весьма убедительными, отмечает она.

Трамп и Байден - против монополии Facebook

Между тем, похоже, что политический климат в США в отношении IT-гигантов в ближайшее время не станет более дружелюбным. Технологические гиганты уже столкнулись с серьезным давлением со стороны администрации Дональда Трампа, а избранный президент США Джо Байден уже заявил, что следует рассмотреть вопрос о разделе таких компаний, как Facebook.

Тот факт, что мнения демократов и республиканцев в этом вопросе совпадают, вызывает тревогу в Кремниевой долине.

"Эти судебные процессы ознаменовали собой важный поворотный момент в борьбе за обуздание IT-монополий и более активное внедрение антимонопольного законодательства", - заявил в интервью агентству AP Алекс Харман, представитель американского НКО по защите прав потребителей Public Citizen.

Новые иски против Facebook могут изменить баланс сил в IT-секторе мировой экономики. Кроме того, в середине декабря Еврокомиссия планирует обнародовать новый законопроект о цифровых услугах в ЕС, обязывающий интернет-гигантов более тщательно контролировать свой контент.

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    Автор: Элла Володина


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