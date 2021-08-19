 Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы в России на 36 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2021

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Россия

Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы в России на 36 млн рублей

Интернет-гиганты не подтвердили готовность локализовать базы данных российских пользователей. Для Facebook и Twitter это уже второй штраф из-за отказа локализации.

Иконки Facebook, Twitter и WhatsApp

Иконки Facebook, Twitter и WhatsApp

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp и социальные сети Facebook и Twitter за отказ локализовать базы данных российских пользователей. Для WhatsApp штраф в размере 4 млн рублей стал первым, Facebook и Twitter получили повторные штрафы в размере 15 млн и 17 млн рублей соответственно. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора в четверг, 26 августа.

Роскомнадзор указал, что Facebook уже уплатил первый штраф, а Twitter - нет. В ведомстве заявили, что иностранные компании обязаны обеспечить запись, систематизацию, хранение и извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны.

В декабре 2019 года были приняты поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях, ужесточившие ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. В результате первичный штраф для юридических лиц за такие нарушения стал составлять от 1 до 6 млн рублей, а за повторный - от 6 до 18 млн рублей. Однако Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили эту локализацию. Twitter и Facebook уже были оштрафованы за это нарушение на 4 млн рублей в феврале 2020 года. В конце июля 2021 года штраф за отказ локализовать данные россиян получила Google.

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    Автор: Элла Володина


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