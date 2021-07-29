Суд в Москве оштрафовал Google за отказ локализовать данные россиян

Признав американскую компанию Google виновной в отказе локализовать данные россиян на территории РФ, Мировой суд Таганского района Москвы назначил интернет-гиганту штраф в размере 3 млн рублей (около 35 тыс. евро). Об этом российским информагентствам сообщили в четверг, 29 июля, в пресс-службе суда.

"Google признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 3 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Административный протокол по статье о нарушении российских законов в области персональных данных в отношении Google LLC составил Роскомнадзор, указав, что компания не смогла подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России.

Впервые Google назначен штраф по статье о нарушении требования о локализации базы данных российских пользователей в РФ, отмечает "Интерфакс". Ранее компанию уже штрафовали за неудаление запрещенного контента и за отказ фильтровать поисковую выдачу запрещенного контента.

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