 Forbes: Штраф Google в РФ достигнет за 7 месяцев 94 трлн рублей | Новости из Германии о России | DW | 07.05.2021

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Россия

Forbes: Штраф Google в РФ достигнет за 7 месяцев 94 трлн рублей

По решению московского суда компания Google должна до 20 мая разблокировать YouTube-канал "Царьград". В противном случае ей грозят штрафы, неустойка за неуплату которых за 7 месяцев может превысить 90 трлн рублей.

Лого Youtube на экране компьютера

Если видеохостинг YouTube продолжит блокировать аккаунт российского телеканала "Царьград ТВ", то сумма неустойки компании Google, по данным представлявшей ее в суде юридической фирмы Baker & McKenzie, достигнет 94 триллионов рублей. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает издание Forbes со ссылкой на имеющееся в его распоряжении подсчеты юристов.

Интернет-гигант должен согласно решению Арбитражного суда Москвы до 20 мая восстановить заблокированный с лета 2020 года YouTube-канал "Царьград" или обжаловать его. В противном случае с зарегистрированного в России ООО "Гугл" будет взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу "Царьград медиа": ее начальная сумма составит 100 000 рублей за каждый день и каждую неделю будет увеличиваться в два раза. Таким образом, через семь месяцев общий размер штрафов достигнет 94 трлн рублей (в пересчете около 1,27 трлн долларов), что почти равняется капитализации материнской компании Google - Alphabet (1,57 трлн долларов).

Блокировку "Царьграда" на Youtube в июле 2020 года Google объяснил нарушением законов о санкциях или правил торговли. "Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - указали в компании агентству РБК. Владелец "Царьграда" Константин Малофеев с 2014 года находится в санкционных списках США, Евросоюза и Канады, так что, если Google восстановит аккаунт, то нарушит санкционные ограничения в американской юрисдикции.

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    Автор: Екатерина Венкина


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