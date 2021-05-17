 Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 25.05.2021

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Россия

Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Роскомнадзор составил три протокола в отношении Google, и восемь - в отношении Facebook. Социальной сети за неудаление информации об акциях протеста грозит штраф в 32 млн рублей.

Логотип концерна Google

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник, 25 мая, рассмотрел два из трех протоколов о совершении правонарушения компаниями Facebook и Google. Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь суда, "Google LLCпризнан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение".

Как ожидается, суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которому в общей сложности грозят штрафы на сумму до 32 млн рублей.

В отношении компаний составлены протоколы о том, что они, вопреки требованию российских властей, не удалили определенную информацию.  Наказание за такое правонарушение - штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы к несовершеннолетним участвовать к несанкционированных акциях. Речь идет о прошедших в России акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

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    Автор: Элла Володина


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