Роскомнадзор требует оштрафовать Twitter, Google и Facebook

Роскомнадзор попросил суд оштрафовать интернет-компании Google, Facebook и Twitter за отказ удались по его требованию запрещенную информацию. Соответствующие протоколы поступили в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы, сообщает в среду, 5 мая, ТАСС.

"В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов", - сообщил агентству представитель суда.

По его словам, по каждому из протоколов корпорациям грозит штраф до 4 миллионов рублей. Таким образом, Google и Facebook могут быть оштрафованы на 20 миллионов рублей, Twitter - на 24 миллиона. Дата рассмотрения еще не назначена, указывается далее.

Роскомнадзор против социальных сетей

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Свои действия ведомство мотивировало тем, что соцсеть с 2017 года не удалила по требованию 3168 материалов с "запрещенной информацией". Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, в том числе Twitter, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

В апреле мировой судебный участок № 422 оштрафовал Twitterна 8,9 миллиона рублей по трем протоколам Роскомнадзора, связанных с отказом удалить контент с призывами к участию несовершеннолетних в массовых акциях. Аналогичные протоколы составлены в отношении Facebook, Google и Telegram, решения по ним будут приняты позже.

Соцсеть TikTok в начале апреля была признана виновной в неудалении контента с призывами к подросткам выйти в конце января на несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. За совершение этого административного правонарушения соцсеть должна будет выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей.

Преследование Алексея Навального

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение от последствий отравления его в РФ боевым веществом из семейства "Новичок", и был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево в рамках так называемого дела "Ив Роше". 23 января в десятках городов России и всего мира прошла первая волна массовых акций в поддержку вернувшегося в РФ политика.

В преддверии этих протестов, 20 января, Роскомнадзор обратился к соцсетям с требованием "прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". С аналогичными требованиями российское ведомство выступало и перед последующими массовыми акциями, последняя из которых состоялась 21 апреля.

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