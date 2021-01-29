Роскомнадзор требует оштрафовать Twitter, Google и Facebook

Роскомнадзор попросил суд оштрафовать интернет-компании Google, Facebook и Twitter за отказ удались по его требованию запрещенную информацию. Соответствующие протоколы поступили в 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы, сообщает в среду, 5 мая, ТАСС.
"В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов", - сообщил агентству представитель суда.
По его словам, по каждому из протоколов корпорациям грозит штраф до 4 миллионов рублей. Таким образом, Google и Facebook могут быть оштрафованы на 20 миллионов рублей, Twitter - на 24 миллиона. Дата рассмотрения еще не назначена, указывается далее.
Роскомнадзор против социальных сетей
Роскомнадзор 10 марта объявил о начале замедления работы Twitter в России. Свои действия ведомство мотивировало тем, что соцсеть с 2017 года не удалила по требованию 3168 материалов с "запрещенной информацией". Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, в том числе Twitter, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.
В апреле мировой судебный участок № 422 оштрафовал Twitterна 8,9 миллиона рублей по трем протоколам Роскомнадзора, связанных с отказом удалить контент с призывами к участию несовершеннолетних в массовых акциях. Аналогичные протоколы составлены в отношении Facebook, Google и Telegram, решения по ним будут приняты позже.
Соцсеть TikTok в начале апреля была признана виновной в неудалении контента с призывами к подросткам выйти в конце января на несанкционированные протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. За совершение этого административного правонарушения соцсеть должна будет выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей.
Преследование Алексея Навального
Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение от последствий отравления его в РФ боевым веществом из семейства "Новичок", и был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево в рамках так называемого дела "Ив Роше". 23 января в десятках городов России и всего мира прошла первая волна массовых акций в поддержку вернувшегося в РФ политика.
В преддверии этих протестов, 20 января, Роскомнадзор обратился к соцсетям с требованием "прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий". С аналогичными требованиями российское ведомство выступало и перед последующими массовыми акциями, последняя из которых состоялась 21 апреля.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль