Роскомнадзор пригрозил Google замедлением трафика в России

Роскомнадзор (РКН) пригрозил замедлением трафика сервисов Google, если интернет-гигант в течение суток не удалит весь "запрещенный контент". Об этом в понедельник, 24 мая, сообщают российские информагентства, цитируя пресс-релиз ведомства, в котором указывается, что в поисковой системе сохраняются до 30 процентов ссылок на запрещенный в России контент, а с видеохостинга YouTube не удалены 5 тысяч запрещенных видео, в том числе 3,5 тысячи с "призывами к экстремизму".

В случае если весь спорный контент не будет удален за сутки, ведомство намерено составить протокол по статье КоАП, повторное нарушение которой предусматривает штраф до 10 процентов годовой выручки. "Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании в России", - указывается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор уже трижды составлял протоколы на Google за выборочное удаление ссылок на запрещенные сайты; суды назначили компании штрафы от 700 тысяч до 3 млн рублей.

24 мая газета "Коммерсант" сообщила, что интернет-концерн впервые подал иск к Роскомнадзору, оспаривая требования по удалению 12 ссылок на видео в Youtube, которые РКН считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года.

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