 Комментарий: Атака властей РФ на Twitter - разминка перед YouTube | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Атака властей РФ на Twitter - разминка перед YouTube

Twitter - важная площадка для российского оппозиционного движения - под ударом властей. Но главная цель не он, а YouTube, ставший главным конкурентом пропагандистского ТВ, считает Александр Плющев.

Карикатура Сергея Елкина на тему отношения Роскомнадзора к Twitter

Карикатура Сергея Елкина на тему отношения Роскомнадзора к Twitter

Взаимоотношения российского государства и интернета перешли в новую стадию - власти впервые вводят ограничительные меры в отношении глобального популярного сервиса. Роскомнадзор пообещал замедлить доступ к платформе микроблогов Twitter, поскольку сервис, по данным ведомства, не выполняет требований российского законодательства. 

По заветам Путина

Заявление Роскомнадзора последовало спустя несколько дней после того, как Владимир Путин дважды высказался о вредоносном характере интернета. В нем Путин нашел и детскую порнографию (кому-нибудь хоть раз в интернете попадалась детская порнография?), и распространение наркотиков, и склонение к суициду.

Александр Плющев

Александр Плющев

Не приходится сомневаться, что Роскомнадзор воплощал слова начальства в дела, поскольку все три пункта прегрешений содержались в заявлении ведомства о замедлении доступа к Twitter. Разумеется, без каких либо примеров, ссылок или скриншотов - российские официальные структуры давно перестали утруждать себя обоснованием своей позиции в публичном поле.

В России уже несколько лет обсуждают возможность блокировок популярных сетевых сервисов. Более того, несколько уже заблокировали - как профессиональную соцсеть Linkedin или интернет-рацию Zello, но до поистине глобальных, не нишевых платформ дело не доходило. В качестве потенциальных жертв российской цензуры обычно, помимо Twitter, называют Facebook и YouTube, реже - Instagram, теперь стали в этом контексте упоминать и Clubhouse. Но первым стал именно Twitter.

Почему именно Twitter?

Twitter, по большому счету, самая политизированная платформа в России. Политизированность вообще довольно абстрактный параметр, но тут и огромное число политически активных людей, и дискуссии и - возможно, главное, - молниеносное информирование о происходящем, в том числе и во время массовых политических акций. Само собой - несанкционированных, поскольку других теперь в России практически нет. 

В то же время здесь практически нет развлекательного контента или каких-то услуг, вроде групп в Facebook, которые бы делали сервис ценным для неполитизированной аудитории. Соответственно, атака на Twitter является безопасной с точки зрения восстановления против власти значительного числа ее сторонников или людей политически нейтральных, чего нельзя сказать про YouTube или Instagram. 

Характерно и то, что в качестве меры воздействия применяется не блокировка, а замедление доступа. Если эту меру удастся реализовать на практике, для пользователя это означает раздражающе долгую загрузку самого сервиса, картинок и видео, замедленную отправку сообщений и так далее. Это неудобство легко преодолевается с помощью VPN, но опыт показывает, что значительная часть аудитории не утруждает себя использованием средств обхода блокировок и популярность таких ресурсов падает. Неслучайно Telegram самому пришлось прокладывать себе дорогу к пользователю сквозь блокировку, что, впрочем, вполне удалось.

Хотели как лучше

Забавно, что в день атаки Роскомнадзора на Twitter обсуждали не только и, может быть, не столько ее саму, сколько одновременно переставшие отвечать сайты госорганов - Кремля, Думы, правительства и, конечно же, самого Роскомназдора. Официально было заявлено о сбое у крупнейшего провайдера - Ростелекома. Отмечается, что это не связано с мерами против Twitter, но даже если совпадение, то очень красивое и символичное.

Специалисты говорят, что при действиях такого рода не обойтись без масштабных сбоев.  И они не заставили себя ждать - обнаружилось, что замедление доступа наблюдается на всех доменах, где встречается сочетание t.co (это короткий домен Twitter), в том числе и не имеющих никакого отношения к Twitter, скажем, microsoft.com или даже RT.com. Впрочем, пока массовых жалоб на работу Twitter нет, хотя у некоторых пользователей он отказывается грузиться совсем.

Twitter в роли LinkedIn

Атака на Twitter - это попытка первого применения закона об автономном Рунете, поскольку применяется с использованием оборудования, установленного провайдерам в рамках этого документа. И тут стоит вспомнить, что когда закон только принимался, его проталкивали под соусом защиты от внешних угроз. Но затем в качестве угрозы вписали размещение запрещенной информации, и, надо же такому случиться, что именно по этому поводу произошло первое применение закона.

Twitter, видимо, будет играть роль LinkedIn среди глобальных сервисов: на нем будут отрабатываться инструменты воздействия и технические рычаги, фиксироваться общественная реакция, он же будет служить пугалом для остальных. Попутно можно вернуться к законам о запрете инструментов обхода блокировок. Все это нужно в качестве артподготовки для атаки на главную цель - YouTube

Twitter, YouTube, далее везде

Видеосервис сейчас - конкурент контролируемого властями телевидения и главный раздражитель в интернете с гигантским охватом и растущей долей общественно-политического контента, генерирование которого находится вне контроля государства. Однако блокировка YouTube прямо сейчас грозит превратить миллионы аполитичных или даже пропутинских пользователей в противников режима. Поэтому приходится тренироваться на Twitter. 

Ну а стратегическое направление работы российских властей в интернете - превратить его в что-то вроде нынешнего телевидения. Ведь есть же спутниковое, на котором доступны и иностранные каналы, но его аудитория ничтожно мала по сравнению с эфирным. Так и в Сети будет много бесплатного развлекательного и пропагандистского контента на легкодоступных отечественных платформах и медленные и зачастую платные, как Netflix, иностранные сервисы. А если и это не поможет властям избавиться от все усиливающейся интернетобоязни, то можно включить и полностью автономный Рунет.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Женщина с телефоном на Мальдивах

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Не летаем, но чатимся!

    Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

  • Мессенджер WhatsApp

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WhatsApp: гегемон и гигант

    Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

  • мессенджер WeChat, Китай

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    WeChat: китайский фурор

    По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

  • мессенджер Snapchat

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Snapchat: молодежь США в восторге

    Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

  • Мессенджер Telegram

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Telegram: свобода слова и не только

    Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

  • Мессенджер Allo от Google

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Allo: роботы угрожают общению!

    Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

  • Мессенджер Viber

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Viber: популярный, но обычный

    Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

  • Мессенджер Threema

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Threema: альтернатива за 3 евро

    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Line: легенда из Японии

    В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

  • Мессенджер Signal

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:08

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки - "Заповедник", выпуск 153  

Закон о суверенном Рунете вступит в силу 1 ноября  

Также по теме

YouTube

Комментарий: Кремль выбивает у YouTube гарантии для своих СМИ 19.11.2020

Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.

Logos App Twitter Facebook Google

Комментарий: Претензии РФ к Facebook - во благо не пользователей, а власти 29.03.2019

Социальные сети становятся фигурантами расследований, проверок и судебных дел по всему миру. Но в претензиях к ним в РФ и на Западе есть ощутимая разница, считает Александр Плющев.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"  

Тихановская попросила Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко  

40 организаций призвали ООН осудить преследование Любови Соболь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW