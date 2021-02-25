Разбор фейков и фактов о "дворце Путина" - в YouTube-проекте "Пересмотр"

На YouTube-канале "DW на русском" в четверг, 25 февраля, вышел дебютный выпуск нового проекта по фактчекингу популярных видеороликов - "Пересмотр".

Первой темой проекта стали споры вокруг фильма Алексея Навального о "дворце для Путина". Группа журналистов русской редакции DW внимательно посмотрела видео Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также опровержения, появившиеся после этого фильма в российских государственных СМИ, видеоблогах и телеграм-каналах. В своем видео мы проверили упомянутые в них сведения и заявления на точность и разобрались в версиях о резиденции под Геленджиком.

Первый выпуск проекта "Пересмотр" можно посмотреть по ссылке. Пишите в комментариях к этому видео, какие ролики нам следует пересмотреть в следующий раз и какие темы вас интересуют.

Смотрите также: