В России начали замедлять скорость Twitter

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы социальной сети Twitter в связи с невыполнением компанией требования удалять признанный в РФ противоправным контент. "С 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", - заявило российское ведомство в среду, 10 марта.
В заявлении также указывается, что с 2017 года компании Twitter было направлено более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. "Не удаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)", - отметил российский регулятор.
Если руководство Twitter продолжит игнорировать требования РФ, "меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки)", предупредил российский регулятор.
Мировой суд в Москве рассмотрит протоколы в отношении соцстей
Накануне "Интерфакс" сообщил о поступлении в мировой суд Москвы 12 протоколов в отношении социальных сетей Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, а также компании Google, обвиняющихся в неудалении контента с призывами к подросткам к участию в несанкционированных протестах. Два административных протокола составлены в отношении Telegram, один - в отношении TikTok, и по три протокола - в отношении Facebook, Twitter и Google, указывается далее.
Речь идет о "правонарушениях", совершенных с 22 по 24 января, пояснили в Таганском суде. Судебные заседания по рассмотрению протоколов в отношении TikTok и Telegram назначены в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы на 6 апреля, в случае других соцсетей и Google - на 2 апреля. Наказание за правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.
Роскомнадзор о протоколах в отношении соцсетей
Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 11 февраля были составлены административные протоколы в отношении различных соцсетей, которые не удалили или несвоевременно удалили контент, якобы призывающий несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.
23 и 31 января в России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а также в связи с выходом фильма-расследования основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "Дворец для Путина. История самой большой взятки". 2 февраля суд приговорил Навального к более чем 2 годам колонии по так называемому делу "Ив Роше". В тот же день по всей стране вновь прошли массовые протесты.
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Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман