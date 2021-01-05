 Комментарий: Clubhouse - соцсеть VIP и вызов для Роскомнадзора | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 19.02.2021

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Александр Плющев

Комментарий: Clubhouse - соцсеть VIP и вызов для Роскомнадзора

Популярность соцсети Clubhouse, в которой общаются голосом, растет и среди россиян. Российские власти уже задаются вопросом, как ее контролировать, считает Александр Плющев.

Соцсеть Clubhouse

Соцсеть Clubhouse

Новая социальная сеть Clubhouse стремительно ворвалась в жизнь интернет-активных россиян. И все в ней происходит более чем стремительно: на глазах здесь появилось устойчивое комьюнити пользователей, которое разрастается с каждым днем, очень быстро обнаружились знаменитости, не прошло и пары недель, как сеть предупредил Роскомнадзор. Если пойдет такими темпами, то и первого уголовного дела, где будет фигурировать Clubhouse, ждать совсем недолго.

Clubhouse - соцсеть VIP

Clubhouse - закрытая социальная сеть, общение в которой происходит голосом. Больше всего это напоминает невероятно свободное разговорное радио без формата, в рамках которого постоянно происходят одновременно вечеринки, конференции, профсоюзные собрания, разного рода дискуcсии и шоу. Доступ туда пока осуществляется только по приглашениям действующих участников соцсети, и только для владельцев айфонов и айпадов. Несмотря на эти ограничения, за две недели активного продвижения в России соцсеть успела произвести настоящий фурор.

Александр Плющев

Александр Плющев

Про Clubhouse все говорят, пишут заметки и колонки (и одну из них вы прямо сейчас читаете), о ней спорят, выдают авансы и хоронят, называют убийцей нынешнего радио, просят друг у друга инвайты, и даже продают их, строят планы монетизации своего бизнеса, приглашают важных персон "на панели" - словом, ажиотаж необычайный.

Шутка ли, вживую приходят и общаются с вами Марк Цукерберг и Илон Маск, причем, последний зовет туда Владимира Путина, правда, пока безуспешно. Здесь же  Иван Ургант, Ксения Собчак, Сергей Гуриев и многие другие известные люди, многие из которых другие соцсети не очень-то жалуют. Другое дело, что записей не остается и нельзя прослушать позже или отослать кому-то ссылку на эфир, такова технологическася особенность Clubhouse, впрочем, и это, в случае чего, не проблема.

Первые инциденты в Clubhouse

Так, в российских СМИ была опубликована запись разговора между журналистом издания "Проект" Андреем Захаровым с Луизой Розовой, которую он сам идентифицировал как предполагаемую дочь Владимира Путина. А вот главному телепропагандисту путинской России - Владимиру Соловьеву, тоже очень быстро объявившемуся в Clubhouse - пока запретили создавать собственные дискуссионные комнаты. Это результат согласованных действий чуть более опытных клабхаузеров, которые просто забросали сервис жалобами на аккаунт Соловьева.

Если бы была такая возможность, я бы обязательно привел ссылку на обсуждение в Clubhouse, где я несколько дней назад говорил, что с Соловьевым все именно так и будет, но, увы, сервис ничего сам не хранит и пользователям запрещает сохранять записи. Нетрудно было предположить и то, что на стороне обиженного пропагандиста выступит и Роскомнадзор, у которого уже есть похожий опыт с YouTube.

Китайский опыт: Clubhouse заблокировали

Пока российское цензурное ведомство пригрозило лишь штрафом, но, очевидно, что вопрос, что делать с Clubhouse рано или поздно встанет перед российскими властями. Сейчас - это самая свободная и практически неконтролируемая территория, где люди могут и обсуждать что угодно. Привлечение к ответственности за высказывания Clubhouse чрезвычайно затруднено тем, что отсутствуют записи разговоров, но даже если их сделать, эффективных инструментов поиска по звуковым файлам  практически нет.

В Китае с Clubhouse церемониться не стали и заблокировали еще в начале февраля, то есть, буквально, с порога. Российские власти тоже могли бы так поступить, пока число пользователей Clubhouse в России сравнительно невелико, уж точно не больше, чем у успешно заблокированного сервиса LinkedIn, и далеко не так много, как было на момент неудачной по итогу блокировки Telegram.

Clubhouse и его влияние на политику 

Но, с их точки зрения, пока сервис находится сильно "ниже радаров", со столь количественно ограниченной, как ныне, аудиторией его влияние на политическую жизнь малозаметно. Можно погрозить пальчиком, чтобы не обижали Соловьева, но это выглядит скорее не как реальная угроза, а как сигнал чиновников Роскомнадзора начальству о том, что они работают и бдят. К тому же, зачем поднимать шумиху раньше времени: вдруг мода на Clubhouse пройдет сама собой и через месяц-другой он всем надоест, так и не став коллективным агитатором и организатором и вообще какой-либо угрозой режиму.

Но если не только не надоест, да еще и разрастется, то рано или поздно встанет вопрос, что делать с этой новой вольницей. Законодательных возможностей заблокировать Clubhouse, как, собственно, и любой другой сервис, у российских властей более, чем достаточно, а вот технологически может и не получиться, опыт борьбы с Telegram не забыт.

Контроль и контрпропаганда

Остается пытаться как-то контролировать, но не совсем понятно, каким образом.Отдельного полицейского или сотрудника центра "Э" с записывающими устройствами в каждую дискуссионную комнату ведь не внедришь. И требовать от Сети убрать "противоправный контент" бессмысленно, поскольку существует он только в моменте, но нигде в открытом доступе не хранится. Хотя в то же время сами пользователи могут записать разговор (хоть это и против правил Clubhouse) и потом он совершенно неконтролируемо расползется по Сети!

Да и наверняка найдется много желающих освоить бюджеты на продвижении провластной повестки и здесь, как это уже было на всех других заметных интернет-площадках, да и пропагандисты здесь уже появились. А представляете себе троллей, работающих голосом? Трудно предсказать будущее, Clubhouse, но можно точно сказать, что интернет, исправно удивляющий нас почти три десятка лет, и на этот раз не подвел.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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