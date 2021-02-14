Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в американской соцсети с функцией аудиочата - Clubhouse. Маск в субботу, 13 февраля, обратился к российскому лидеру в Twitter - на английском и русском языках, а также отметил в твите официальную учетную запись президента России.
"Не хотели бы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?" - спросил Маск. Для того, чтобы стать членом соцсети надо получить приглашение от одного из ее участников.
Продолжил основатель SpaceX уже на русском. Это не первый случай, когда Маск, общаясь в Twitter, переходит на русский. В мае 2020 года он даже признался, что ему нравится этот язык.
В Кремле пока никак не отреагировали на предложение американского бизнесмена. Другие пользователи, в частности, сторонник оппозиционера Алексея Навального - Руслан Шаведдинов - однако, уже принялись активно комментировать его пост. В 2017 году Владимир Путин говорил, что не пользуется соцсетями.
Илон Маск провел трансляцию в Clubhouse
В феврале основатель Tesla Inc. провел трансляцию в Clubhouse - после этого популярность соцсети резко возросла.
Приложение Clubhouse было запущено в системе iOS в апреле 2020 года. По данным на январь 2021 года оно привлекло более 2 млн активных на еженедельной основе пользователей. Разработка позволяла присоединяться к чатам и выходить из них, а также слушать, как разговаривают другие пользователи. При этом содержание бесед не сохранялось онлайн, доступ к ним невозможно было получить извне. В ряде стран Clubhouse, в частности, использовался, для обхода цензуры.
Так, соцсеть была доступна в материковой части Китая без VPN. Войти в нее можно было с iPhone, однако при скачивании в AppStore следовало сменить страну в настройках. В начале февраля власти КНР закрыли доступ к ней.
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Автор: Дарья Прохорова