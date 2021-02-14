 Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2021

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Мир

Маск предложил Путину пообщаться в Clubhouse

Основатель SpaceX обратился к российскому лидеру в Twitter на английском и русском языках. Чтобы стать членом соцсети Clubhouse, надо получить приглашение от одного из ее участников.

Илон Маск

Американский инвестор Илон Маск

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в американской соцсети с функцией аудиочата - Clubhouse. Маск в субботу, 13 февраля, обратился к российскому лидеру в Twitter - на английском и русском языках, а также отметил в твите официальную учетную запись президента России.

"Не хотели бы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?" - спросил Маск. Для того, чтобы стать членом соцсети надо получить приглашение от одного из ее участников.

Продолжил основатель SpaceX уже на русском. Это не первый случай, когда Маск, общаясь в Twitter, переходит на русский. В мае 2020 года он даже признался, что ему нравится этот язык.

В Кремле пока никак не отреагировали на предложение американского бизнесмена. Другие пользователи, в частности, сторонник оппозиционера Алексея Навального - Руслан Шаведдинов - однако, уже принялись активно комментировать его пост. В 2017 году Владимир Путин говорил, что не пользуется соцсетями.

Илон Маск провел трансляцию в Clubhouse

В феврале основатель Tesla Inc. провел трансляцию в Clubhouse - после этого популярность соцсети резко возросла.

Приложение Clubhouse было запущено в системе iOS в апреле 2020 года. По данным на январь 2021 года оно привлекло более 2 млн активных на еженедельной основе пользователей. Разработка позволяла присоединяться к чатам и выходить из них, а также слушать, как разговаривают другие пользователи. При этом содержание бесед не сохранялось онлайн, доступ к ним невозможно было получить извне. В ряде стран Clubhouse, в частности, использовался, для обхода цензуры.

Так, соцсеть была доступна в материковой части Китая без VPN. Войти в нее можно было с iPhone, однако при скачивании в AppStore следовало сменить страну в настройках. В начале февраля власти КНР закрыли доступ к ней.

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    Автор: Дарья Прохорова


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