 Bloomberg: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

Bloomberg: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Чистые активы гендиректора Tesla достигли 188,5 млрд долларов, Маск возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg.

Илон Маск

Илон Маск

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, возглавив рейтинг миллиардеров Bloomberg. Об этом агентство сообщило в четверг, 7 января.

На 18.15 мск состояние американского предпринимателя оценивалось в 188,5 млрд долларов (153,6 млрд евро). Оно на 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро) превышало активы главы интернет-компании Amazon.com Джеффа Безоса, который с октября 2017 года удерживал первую строчку в рейтинге из 500 фамилий. Смена лидера связана, в том числе с 4,8-процентным ростом стоимости акций Tesla 7 января. Всего же за 2020 год они поднялись в цене на 743 процента.

Кроме того, Джефф Безос развелся с женой - Маккензи Скотт, которой был вынужден передать почти четверть ценных бумаг Amazon.com, а в ноябре минувшего года пожертвовал порядка 680 млн долларов (554 млн евро) на благотворительность.

Tesla отчиталась о рекорде по поставкам электромобилей в 2020 году

В начале января Tesla отчиталась, что в 2020 году выпустила и поставила покупателям рекордное число машин - 499 550. Американская компания смогла нарастить свой сбыт на 36 процентов в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей. С октября по декабрь потребители получили 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин.

Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Фабрика строится в муниципалитете Грюнхайде под Берлином. Ожидается, что там будут выпускать электромобили Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.

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    Автор: Андрей Гурков


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