 Илон Маск получил премию немецкой медиакомпании | Новости из Германии о Германии | DW | 02.12.2020

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Германия

Илон Маск получил премию немецкой медиакомпании

Церемония награждения Axel Springer Award прошла в Берлине. Маск заявил, что будет больше времени проводить в Германии после того, как построят завод Tesla в Грюнхайде.

Илон Маск радуется на вручении премии Axel Springer Award в Берлине

Илон Маск на вручении премии Axel Springer Award в Берлине

Глава компании Tesla Илон Маск получил премию немецкой медиакомпании Axel Springer. Церемония награждения Axel Springer Award прошла вечером во вторник, 1 декабря, в штаб-квартире компании в Берлине.

В церемонии награждения принял участие министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), в своей поздравительной речи назвавший Маска "визионером", имя которого "стало символизировать идеи, опережающие свое время".

Маск будет чаще бывать в Германии

Говоря о своей мотивации, Маск заметил, что компания Tesla - это "забота о том, чтобы у Земли было хорошее будущее, а SpaceX - о хорошем будущем за пределами Земли". На вопрос ведущего, хотел бы он быть похороненным на Марсе, бизнесмен ответил: "Только не во время посадки".

По словам Маска, после того как будет окончено строительство завода по производству электромобилей Tesla в Грюнхайде под Берлином, он будет проводить в Германии больше времени. Предполагается, что завод будет производить до 500 тысяч электромобилей в год.

Безденежная премия

Ежегодная почетная премия Axel Springer Award не имеет денежного эквивалента и вручается в пятый раз. Согласно концепции, она должна отмечать выдающихся личностей, которые "необычайно инновационны, создают и изменяют рынки, формируют культуру и берут на себя социальную ответственность". Ранее ее получали основатель Facebook Марк Цукерберг, британский физик Тим Бернерс-Ли, заложивший основы интернета, создатель Amazon Джефф Безос и экономист из США Шошанна Зубофф.

Илон Маск получает премию Золотой руль в 2019 году

Маск получает "Золотой руль"

Это не первая премия, которую получает Илон Маск в Германии. В ноябре 2019 года ему вручили премию "Золотой руль" (Goldenes Lenkrad), присуждаемую еженедельниками Bild am Sonntag и Auto Bild, которые также издает медиакомпания Axel Springer.

Маск - второй в списке богатейших бизнесменов

24 ноября 2020 года стало известно, что Маск обогнал Билла Гейтса и стал вторым в списке самых богатых людей в мире - после Джеффа Безоса. Рост курса акций Tesla на 6,5% привел к тому, что состояние Маска за один день увеличилось на 7,2 млрд - до 127,9 млрд долларов. С начала года доходы предпринимателя выросли на 100,3 млрд долларов. Биржевая стоимость концерна Tesla составляет почти 500 млрд долларов.

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    Автор: Андрей Гурков


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