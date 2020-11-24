 В Tesla сообщили о рекорде по поставкам электромобилей в 2020 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2021

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Мир

В Tesla сообщили о рекорде по поставкам электромобилей в 2020 году

Американская Tesla в 2020 году поставила клиентам почти полмиллиона электромобилей. Это рекорд за всю историю компании Илона Маска.

Штаб-квартира Tesla в Калифорнии

Штаб-квартира Tesla в Калифорнии

Американский производитель электромобилей Tesla в 2020 году выпустил и поставил покупателям рекордное число машин - 499 550. Это следует из заявления компании, опубликованного в субботу, 2 января.

"Я так горд за команду Tesla, достигшую этой важной вехи!", - написал глава компании Илон Маск в Twitter. Tesla смогла нарастить свой сбыт на 36 процентов в сравнении с 2019 годом и практически выполнить план по выпуску полумиллиона автомобилей.

Последний квартал 2020 года также стал для компании рекордным за всю историю ее существования. С октября по декабрь потребителям было поставлено 180 570 электромобилей. Предыдущий рекордный показатель был установлен в третьем квартале минувшего года - чуть менее 140 тысяч машин.

Рыночная стоимость акций Tesla выросла более чем на 700%

Несмотря на пандемию, рыночная стоимость акций Tesla в 2020 году выросла на более чем 700 процентов, практически достигнув отметки в 670 млрд долларов.

Летом 2021 года должен начать работу завод Tesla в Германии. Фабрика строится в муниципалитете Грюнхайде под Берлином. Ожидается, что там будут выпускать электромобили Model 3 и Model Y. В перспективе объем производства должен вырасти до 500 тысяч единиц в год.

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    Автор: Андрей Гурков


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