WhatsApp в РФ грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Компании-оператору мессенджера WhatsApp грозит крупный штраф в России за его отказ локализовать данные россиян на территории страны. Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении WhatsApp, сообщает агентство "Интерфакс" в пятницу, 30 июля. Соответствующая часть административной статьи о нарушении российских законов в области персональных данных предполагает для юридических лиц штраф от 1 до 6 млн рублей. Дата судебного заседания еще не назначена.

Протокол в отношении компании-оператора мессенджера составил Роскомнадор. По его версии, руководство WhatsApp не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей в РФ. Такое требование ведомство направило, среди прочего, в адрес соцсетей Facebook и Twitter. А социальная сеть LinkedIn в 2016 году была заблокирована в РФ за отказ выполнить требование о локализации данных.

Днем ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей (около 35 тыс. евро), признав интернет-гиганта виновным в отказе локализовать данные россиян на территории РФ.

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