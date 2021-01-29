 WhatsApp в РФ грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2021

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Россия

WhatsApp в РФ грозит штраф до 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Роскомнадзор считает, что WhatsApp нарушил требования локализовать в России данные граждан страны. Ведомство обратилось в суд. Ранее на аналогичных основаниях впервые был оштрафован Google.

Логотип WhatsApp на экране смартфона

Компании-оператору мессенджера WhatsApp грозит крупный штраф в России за его отказ локализовать данные россиян на территории страны. Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении WhatsApp, сообщает агентство "Интерфакс" в пятницу, 30 июля. Соответствующая часть административной статьи о нарушении российских законов в области персональных данных предполагает для юридических лиц штраф от 1 до 6 млн рублей. Дата судебного заседания еще не назначена.

Протокол в отношении компании-оператора мессенджера составил Роскомнадор. По его версии, руководство WhatsApp не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей в РФ. Такое требование ведомство направило, среди прочего, в адрес соцсетей Facebook и Twitter. А социальная сеть LinkedIn в 2016 году была заблокирована в РФ за отказ выполнить требование о локализации данных.

Днем ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 3 млн рублей (около 35 тыс. евро), признав интернет-гиганта виновным в отказе локализовать данные россиян на территории РФ.

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  • Мессенджер Allo от Google

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  • Мессенджер Threema

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    Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

  • Мессенджер Line, Япония

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  • Мессенджер Signal

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    Signal: Сноуден, возможно, рекомендует

    Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

  • Facebook Messenger (picture alliance/PHOTOPQR/L'ALSACE/MAXPPP)

    Мессенджеры: не только WhatsApp

    Facebook и прочие

    Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы?

    Автор: Григорий Аросев


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