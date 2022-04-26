 В России Meta оштрафована за публикации с ″ЛГБТ-пропагандой″ | Новости из Германии о России | DW | 26.04.2022

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Россия

В России Meta оштрафована за публикации с "ЛГБТ-пропагандой"

Суд в Москве признал соцсеть виновной в неудалении запрещенного контента. Сумма штрафа составила 4 млн рублей.

Иконки Facebook и Instagram

Мировой суд Таганского района Москвы во вторник, 26 апреля, признал американскую компанию Meta виновной в неудалении запрещенных в РФ публикаций "с пропагандой ЛГБТ-сообщества". "Признать Meta виновной в совершении административного правонарушения, назначить компании штраф в размере 4 млн рублей", - огласил решение судья.

Ранее Луховицкий суд Московской области обязал Meta Platforms ограничить на территории РФ доступ к целому ряду постов в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta) с "пропагандой ЛГБТ-сообщества", в том числе, к нескольким ссылкам на материалы правозащитного проекта "ОВД-инфо". Недовольство Роскомнадзора также вызвало неудаление компанией Meta постов, "оскорбляющих российскую власть, президента РФ и российский флаг".

Роскомнадзор 25 декабря заблокировал в РФ сайт "ОВД-Инфо" по решению Луховицкого суда, заключившего, что "деятельность медиапроекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма". 21 марта Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал американскую Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретил ее деятельность по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram на территории РФ. Запретительные меры не распространяются на принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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