В Украине назвали имена российских операторов "Шахедов"
Сергей Гуща
13 мин. назад
Четыре сотрудника центра беспилотной авиации Минобороны РФ обучались в Иране управлению дронами, после чего занимались в России подготовкой военных, сообщили журналисты изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв".
По данным авторов расследования, эти военные заняты в российском государственном центре беспилотной авиации Минобороны России, который базируется в Коломне. Летом 2022 года они учились управлять "Шахедами" под прикрытием "армейских соревнований" в иранском городе Кашан, а по возвращению в Россию сами принялись обучать операторов дронов для использования их войсками.
Как утверждают авторы исследования, "армейские соревнования" в Кашане в августе нынешнего года совпали по времени с поставкой первой партии иранских дронов в Россию.