В Украине назвали имена российских операторов "Шахедов"

Четыре сотрудника центра беспилотной авиации Минобороны РФ обучались в Иране управлению дронами, после чего занимались в России подготовкой военных, сообщили журналисты изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв".

Украинские журналисты выявили имена российских военных, управляющих иранскими беспилотниками "Шахед" ("Герань"), которыми армия РФ наносит удары по объектам украинской гражданской инфраструктуры. Ими являются, как минимум, четыре человека: капитан ВВС РФ Андрей Степовой, лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, а также военнослужащие Сергей Созинов и Глеб Пивкин, говорится в совместном расследовании изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв", опубликованном в четверг, 5 января.

По данным авторов расследования, эти военные заняты в российском государственном центре беспилотной авиации Минобороны России, который базируется в Коломне. Летом 2022 года они учились управлять "Шахедами" под прикрытием "армейских соревнований" в иранском городе Кашан, а по возвращению в Россию сами принялись обучать операторов дронов для использования их войсками.

Как утверждают авторы исследования, "армейские соревнования" в Кашане в августе нынешнего года совпали по времени с поставкой первой партии иранских дронов в Россию.

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