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Президент Польши Дуда на форуме в Давосе
Президент Польши Дуда на форуме в ДавосеФото: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Польша призвала ускорить поставки вооружений Украине

Сергей Ромашенко
52 мин. назад

"Есть только один месседж - оружие, оружие и еще раз оружие. Это самый важный элемент игры", - заявил президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал европейских союзников ускорить поставки вооружений Украине, включая боевые танки. "Мы надеемся, и мы пытаемся организовать более широкую поддержку для Украины. Поэтому мы надеемся, что у нас найдутся партнеры, которые передадут танки Украине. Мы надеемся на то, что производитель этих танков - Германия - тоже будет участвовать в поставках", - сказал Дуда в рамках круглого стола по вопросам европейской безопасности на полях Всемирного экономического форума, открывшегося в Давосе во вторник, 17 января.

"Есть только один месседж - оружие, оружие и еще раз оружие. Это самый важный элемент игры", - сказал глава польского государства на встрече, в которой участвовал и президент Литвы Гитанас Науседа. Науседа в свою очередь выразил твердую уверенность в том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) примет решение о поставке танков Leopard Украине.

Польша недавно обещала передать Украине около 14 танков Leopard. Президент Украины Владимир Зеленский уже давно требует от союзников передать его стране передовую западную военную технику, включая боевые танки.

В первый день работы давосского форума запланированы также речь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), круглый стол по ситуации в Украине, в котором в числе прочих примут участие министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, а также ряд других мероприятий.

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