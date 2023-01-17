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Cоветник офиса президента Украины Алексей Арестович
Алексей Арестович, фото из архиваФото: Oleksii Chumachenko/ZUMAPRESS.com/picture alliance
ПолитикаУкраина

Зеленский удовлетворил просьбу Арестовича об отставке

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

Утверждение Арестовича, что ракету, ударившую по жилому дому в Днепре, сбила украинская ПВО, вызвало шквал критики не только в обществе. Минобороны Украины вскоре заявило, что было прямое попадание ракеты.

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Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку. В офисе президента удовлетворили его просьбу об увольнении, сообщил во вторник, 17 января, "Украинской правде" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, руководитель аппарата офиса президента Мария Витушок подписала соответствующий приказ.

Ранее стало известно, что Арестович подал прошение об отставке с этой должности. "Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", - написал Арестович в соцсети Facebook, обнародовав там же фотоснимок своего заявления об увольнении.

Этому событию предшествовала волна резкой критики, вызванная утверждением советника офиса Зеленского, что российская ракета X-22, которая попала в жилой дом в городе Днепре 14 января, упала на здание после того, как была сбита силами украинской противовоздушной обороны. "Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала", - заявил Алексей Арестович в прямом эфире YouTube-канала "Фейгин Live" Марка Фейгина. Вскоре после этого министерство обороны Украины опровергло слова Арестовича, заявив, что было прямое попадание ракеты. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул: "У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна из них не была сбита средствами противовоздушной обороны".

Мэр Днепра Борис Филатов, возмущенный заявлением Арестовича в эфире "Фейгин Live", написал в Telegram-канале, что "Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот", и призвал Службу безопасности Украины отреагировать на поведение советника Зеленского. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил сбор подписей за увольнение Алексея Арестовича.

17 января Арестович принес извинения за свои высказывания. "Я допустил серьезную ошибку в прямом эфире. Неважно по какой причине ее услышали зрители, но впредь буду строже относиться к информации, которую озвучиваю. Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом", - написал он в Telegram-канале.

Жертвами ракетного удара по жилому дому в Днепре стали, по последним данным, 44 человека, в том числе четверо детей. Еще 79 жильцов,  включая 16 детей, были ранены. Кроме того, около 20 человек числятся пропавшими без вести. 

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