ФРГ - за торговое соглашение между ЕС и странами Mercosur

Для расширения торговых отношений между Евросоюзом и странами экономического союза Mercosur есть большой потенциал, заявил канцлер ФРГ Шольц во время визита в Аргентину.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), находящийся сейчас с визитом в Аргентине, выступил за скорое заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами, входящими в объединение Mercosur. "Для расширения торговых отношений есть большой потенциал, и соглашение о торговле между ЕС и государствами Mercosur, очевидно, особенно важно в этом плане", - заявил он вечером в субботу, 28 января, на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Буэнос-Айресе.

В 2019 году после нескольких лет переговоров стороны достигли единства по содержанию будущего соглашения о свободной торговле, однако этот договор до сих пор не был ратифицирован национальными парламентами. Как утверждает Фернандес, причина тому - протекционистская политика ЕС. Со своей стороны Евросоюз делает условием для подписания соглашения о свободной торговле с объединением Mercosur меры по защите тропических лесов Амазонии. Ожидается, что эта тема будет на повестке переговоров канцлера ФРГ с новым президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой 30 января.

Берлин хочет снизить зависимость ФРГ от поставок сырья из Китая

Олаф Шольц отправился в Латинскую Америку с целью укрепить отношения с демократическими правительствами стран этого региона и за счет этих связей сократить зависимость ФРГ от поставок сырья из Китая. Так, Аргентина могла бы стать поставщиком газа для Европы. Кроме того, эта страна, также как и Чили, обладает крупными запасами лития, необходимого для производства батарей для электромобилей.

В Чили глава правительства Германии прибудет уже 29 января. 30 января должен состояться визит Шольца в Бразилию.

Об организации Mercosur

Название экономической организации Mercosur является сокращением от Mercado Común del Sur - "Общий рынок Юга". В объединение входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, членство которой, однако было приостановлено с 2017 года на неопределенный срок.

Ассоциированными членами Mercosur являются Чили, Боливия, Перу, Колумбия, Эквадор, Гайана и Суринам, странами-наблюдателями - Новая Зеландия и Мексика.

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