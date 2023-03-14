Австралия приобретет у США до пяти атомных подлодок

Австралия хочет приобрести у США до пяти атомных подлодок, а в долгосрочной перспективе - построить новое поколение таких субмарин совместно с Вашингтоном и Лондоном.

Австралия хочет приобрести у США до пяти атомных подводных лодок, а в долгосрочной перспективе - построить новое поколение таких подлодок совместно с Вашингтоном и Лондоном. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 13 марта, встретился с президентом США Джо Байденом и главой кабмина Великобритании Риши Сунаком в Сан-Диего (штат Калифорния).

По словам Альбанезе, речь идет о "крупнейших единовременных инвестициях в обороноспособность Австралии за всю ее историю". Проект окажет поддержку национальной экономике и напрямую создаст "около 20 000 рабочих мест", добавил премьер.

Байден в свою очередь указал, что США на протяжении десятилетий гарантировали стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Взаимодействие Вашингтона с Австралией и Великобританией по атомным подлодкам продлит "мирные перспективы на десятилетия", добавил глава Белого дома.

Лондон выделит 3 млрд на силы ядерного сдерживания и военный блок с США и Австралией

Великобритания на фоне войны России против Украины и других мировых кризисов увеличит расходы на оборону. В ближайшие два года на военные нужды будет дополнительно выделено почти 5 млрд фунтов стерлингов (5,65 млрд евро), в том числе 3 млрд фунтов стерлингов (3,41 млрд евро) - на силы ядерного сдерживания и военный блок с США и Австралией AUKUS, сообщило правительство в Лондоне.

Около 1,9 млрд фунтов будут направлены на восполнение арсенала боеприпасов, сильно сократившегося из-за военной помощи Украине. "Поскольку мир становится менее стабильным, а соперничество между государствами усиливается, Великобритания должна быть готова постоять за себя", - в свою очередь указал направившийся в США премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

Военный союз Австралии с США и Великобританией

В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках заключенного пакта Вашингтон и Лондон пообещали Канберре помочь создать собственный атомный подводный флот.

Австралия уже готовит свои порты к размещению атомных подводных лодок из США и Великобритании, сообщил занимавший пост премьер-министра Австралии Скотт Моррисон в марте 2022 года. По словам главы кабмина, это облегчит двум союзным странам доступ к Индийскому океану и южной части Тихого океана для противодействия нарастающему военному присутствию КНР.

Скандал из-за разрыва контракта с Францией

Австралия на фоне заключения пакта с США и Великобританией разорвала уже подписанный с Францией контракт на поставку 12 субмарин с дизельными двигателями стоимостью 56 млрд евро. Занимавший пост министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "ударом в спину". "Мы установили с Австралией отношения доверия. Это доверие теперь подорвано", - указывал Ле Дриан.

"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками", - возмущался занимавший пост главы французского МИД. Париж на этом фоне объявил, что отзывает послов из Австралии и Вашингтона для "для переоценки ситуации".

Смотрите также: