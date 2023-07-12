КНР усиливает военное давление на Тайвань

Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.

Китай в течение двух дней направлял в сторону Тайваня корабли ВМС и большую группу военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. Об этом в среду, 12 июля, сообщило агентство AP со ссылкой на министерство обороны непризнанного государства.

По данным военного ведомства, перед началом ежегодных военных учений, направленных на защиту Тайваня от возможного вторжения, Народно-освободительная армия Китая с 6 часов утра (01.00 мск) 11 июля до 6 часов утра (01.00 мск) 12 июля отправила в район острова 38 боевых самолетов и 9 кораблей ВМС. С утра 12 июля до полудня китайские военные совершили еще 30 вылетов с участием истребителей J-10 и J-16. Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.

Тайвань проведет ежегодные военные учения

В конце июля Тайвань планирует провести ежегодные учения, в ходе которых его вооруженные силы проведут тренировки по повышению боеготовности и предотвращению вторжения. Кроме того, пройдут ежегодные учения, направленные на подготовку гражданского населения к стихийным бедствиям и отработку эвакуации в случае воздушных налетов.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.

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