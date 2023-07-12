  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКитай

КНР усиливает военное давление на Тайвань

Виталий Кропман
37 мин. назад

Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.

https://p.dw.com/p/4TkiF
Китайские истребители
Фото: CFOTO/picture alliance

Китай в течение двух дней направлял в сторону Тайваня корабли ВМС и большую группу военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. Об этом в среду, 12 июля, сообщило агентство AP со ссылкой на министерство обороны непризнанного государства.

По данным военного ведомства, перед началом ежегодных военных учений, направленных на защиту Тайваня от возможного вторжения, Народно-освободительная армия Китая с 6 часов утра (01.00 мск) 11 июля до 6 часов утра (01.00 мск) 12 июля отправила в район острова 38 боевых самолетов и 9 кораблей ВМС. С утра 12 июля до полудня китайские военные совершили еще 30 вылетов с участием истребителей J-10 и J-16. Военные самолеты КНР за два дня не менее 55 раз пересекли срединную линию Тайваньского пролива - неофициальную границу, которая считается буфером между островом и материком.

Тайвань проведет ежегодные военные учения 

В конце июля Тайвань планирует провести ежегодные учения, в ходе которых его вооруженные силы проведут тренировки по повышению боеготовности и предотвращению вторжения. Кроме того, пройдут ежегодные учения, направленные на подготовку гражданского населения к стихийным бедствиям и отработку эвакуации в случае воздушных налетов.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и в последние годы демонстрирует резкое недовольство политической активностью властей острова, увеличивая количество военных самолетов, направляемых в сторону Тайваня. В последний год он также начал посылать свои военно-морские корабли и беспилотные летательные аппараты для облета акватории вблизи острова.

Смотрите также:

Возможен ли военный конфликт с участием Китая и США?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Министр обороны США Ллойд Остин на конференции в Сингапуре

Министр обороны США предостерег Китай от военной агрессии против Тайваня

Министр обороны США предостерег Китай от военной агрессии против Тайваня

Война в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия, заявил Ллойд Остин на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Политика3 июня 2023 г.
external

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)

Виртуальная встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина: что обсудят лидеры США и Китая.
Политика15 ноября 2021 г.01:51 мин.
external

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров

Ван Хуэйао о политике одного Китая, конфликте с Тайванем, протестах в Гонконге и лагерях для уйгуров

Ван Хуэйао руководит Центром Китая и глобализации. Он выступает в роли консультанта властей КНР. Вот что политолог говорит о критике политики Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также о нарушении прав уйгуров.
Политика3 декабря 2020 г.26:07 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО: день разочарований в Вильнюсе

Политика8 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Плакат с символикой саммита НАТО в Вильнюсе

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Кристоф Хойсген: Надо поставлять Украине еще больше оружия

Конфликты13 ч. назад
Карикатура DW: Карикатурный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын целится из рогатки в деревянный самолет с американским флагом. Позади северокорейского лидера стоит его "сестра" и показывает на самолет пальцем.

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Самолет-разведчик США в КНДР? Ким Чен Ын готов к ответу

Политика15 ч. назад
Андрей и Дарья Новик

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Общество15 ч. назад
Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Конфликты17 ч. назад
Колючая проволока поверх тюремной стены

Заключенные в РФ выходят на войну: что чувствуют потерпевшие

Заключенные в РФ выходят на войну: что чувствуют потерпевшие

Правосудие и закон20 ч. назад
Разрушения в Орехове Запорожской области после авиаудара российских войск

Жертвы удара РФ по Орехову и другие события 502-го дня войны

Жертвы удара РФ по Орехову и другие события 502-го дня войны

Конфликты10 июля 2023 г.
На главную страницу