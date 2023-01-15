Посол в ФРГ: Танки Leopard 2 жизненно необходимы Украине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее поставить Киеву германские боевые танки Leopard 2. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью dpa, которое агентство публикует в воскресенье, 15 января. "Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны", - подчеркнул Макеев. "У нас очень мало времени для дискуссий. Мы ожидаем, что наши союзники поймут это и поступят соответствующим образом", - добавил он.

Алексей Макеев подчеркнул, что без танков Leopard 2 дальнейшее отвоевание оккупированных Россией территорий невозможно. Дипломат дал понять, что любое промедление будет стоить жизней. Посол указал, что Украина ведет "прокси-войну" от имени союзников. "Никто больше не борется с Россией, а украинцы делают это", - отметил он.

"Россия ведет войну не только против Украины, но и против Европы и всего цивилизованного, демократического мира. И в этой войне украинцы находятся на передовой", - резюмировал Макеев.

Матвийчук: Каждый танк может быть спасением

К призыву предоставить Киеву боевые танки присоединилась и украинская правозащитница Александра Матвийчук - глава Центра гражданских свобод (ЦГС), ставшего в 2022 году одним из лауреатов Нобелевской премии мира. "Я действительно не могу понять, почему Украина не получает современные боевые танки и самолеты, о которых мы просим уже несколько месяцев", - сказала Матвийчук в интервью газете Bild am Sonntag.

Украинцы "готовы бороться за свободу и демократию", "каждый танк может быть спасением", "любое промедление ежедневно приносит смерть", добавила она.

Министры обороны обсудят помощь Украине на авиабазе Рамштайн 20 января

Руководитель Центра гражданских свобод считает, что нерешительная позиция Запада в прошлом отчасти и привела к нынешней эскалации. "Все насилие, наблюдаемое нами в Украине, является результатом безнаказанности, которой Россия могла наслаждаться на протяжении десятилетий", - уверена Матвийчук.

По ее словам, российские войска совершали преступления повсюду: в Чечне, Молдове, Грузии, Мали, Ливии и Сирии. "Никаких последствий не было. И теперь они думают, что могут делать все, что захотят", - констатировала правозащитница.

Министры обороны стран - союзниц Украины 20 января обсудят на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ дальнейшую военную помощь Киеву.

Варшава и Лондон готовы поставить Киеву тяжелые танки

Польша стала первой страной НАТО, заявившей о намерении отправить западные тяжелые боевые танки Украине. Вечером 11 января о решении передать Киеву роту танков Leopard-2 в рамках международной коалиции объявил глава Польши Анджей Дуда после встречи с президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой во Львове. Речь идет о 14 танках. Пока отправить танки Польша не может, так как для этого требуется реэкспортная лицензия их производителя - Германии.

О намерении передать Украине танки 11 января объявил и Лондон. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы продвигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков", сообщили в канцелярии Сунака. По данным телеканала Sky News, Лондон может предложить Киеву около десяти основных боевых танков британской армии Challenger 2.

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