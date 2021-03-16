Кончаловский снял свой фильм с конкурса из-за Навального

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 год. Об этом он объявил во вторник, 6 апреля, на своей странице Facebook. Причиной этого шага он назвал включение в качестве номинантов премии серии документальных фильмов-расследований Алексея Навального.

"Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", - написал он.

Между тем председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен уже заявил, что кинопремия "Белый слон" не будет снимать с конкурса картину Андрея Кончаловского, так как это не предусмотрено регламентом премии. "Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется", - подчеркнул Матизен.

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