Лондон: РФ контролирует большую часть Соледара

На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 10 января (время московское).

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В Братске Иркутской области по подозрению в поджоге военкомата задержан 21-летний звукорежиссер местной телекомпании, поддерживающей войну РФ против Украины, пишет Telegram-канал Astra. На сайте ТРК Дмитрий М. уже не числится в списке сотрудников, а в самой телекомпании сообщили, что он "больше не работает", отказавшись разъяснять причины увольнения.

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Как сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны РФ, начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ назначен генерал-полковник Александр Лапин, до конца октября командовавший группировкой российских войск "Центр", участвующей в войне против Украины. Его действия на этом посту в октябре жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, обвинивший Лапина в провале на лиманском направлении. Официального заявления о назначении Лапина не поступало.

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На карельского депутата от партии "Яблоко" Эмилию Слабунову составили протокол по статье о "дискредитации армии" за критические высказывания о затратах РФ на войну против Украины, сообщает Telegram-канал Avtozak Live . "Важно, чтобы строились школы, и на те налоги, которые зарабатывают их родители, и они поступают в бюджет. Чтобы эти налоги тратились не на военные операции там специальные, не специальные и всякие разные, а на строительство школ. Чтобы детям не приходилось учиться в две смены, а в некоторых регионах в три", - цитирует канал заявление депутата. По словам Слабуновой, донос написал депутат от "Единой России".

Лондон: РФ контролирует большую часть Соледара

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По оценке британской военной разведки, после российского наступления за последние четыре дня большая часть Соледара может находиться под контролем российских войск и сил ЧВК Вагнера. Захват города Бахмут, в 10 км к северу от которого находится Соледар, по всей вероятности, по-прежнему является главной оперативной задачей российских сил, отмечается в очередном обзоре ситуации в Украине, подготовленном Минобороны Великобритании. Скорее всего, российские силы стремятся обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Среди прочего, бои велись за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом, указали в Лондоне. "Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, российские силы вряд ли смогут окружить его в ближайшее время, потому что украинские войска сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - отмечается в Twitter .

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Минувшей ночью российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. "9 часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией… Россияне дважды в ночь обстреляли Никопольский район. Во вражеский огонь попала Марганецкая община. Туда прилетели более 30-ти смертоносных снарядов. Люди не пострадали. Есть разрушения - поврежденные дома и кафе. Последствия еще выясняются", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении российского военного корабля

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По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки убито еще около 710 вторгнувшихся в Украину россиян. С 24 февраля их число возросло до 112 470, отмечается в заявлении в Facebook . Кроме того, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено, среди прочего, 3084 российских танка (+4 за минувшие сутки), 6154 боевые бронированные машины (+7), 2073 артиллерийские системы (+4), 1860 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 17 кораблей и катеров (+1) и 4817 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), сообщается далее. Украинский Генштаб пообещал позже предоставить информацию о новом уничтоженном российском корабле либо катере.

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В результате массированных российских обстрелов 9 января в селе Невское Краснореченской общины в Сватовском районе Луганской области погибли два человека, еще два ранены, сообщила в Telegram Луганская ОГА. По данным администрации, в селе после деоккупации остались 150 жителей. Кроме того, россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях населенные пункты Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва, указывается далее.

ГУР: У РФ осталось 90 ракет "Искандер"

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У России осталось лишь 90 ракет "Искандер", заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. "Перед Новым годом в налетах россияне применили только 20 ракет, в настоящее время в РФ осталось только 90 "Искандеров", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий. Между тем, иранские беспилотники Mohajer-6 и Shahed, используемые РФ, производятся из компонентов, поступающих из разных государств, отметил он далее. По словам Скибицкого, Киев указал на эту проблему всем странам и попросил принять меры, чтобы эти компоненты больше не поступали в Россию.

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Cписки военнослужащих, погибших в Макеевке в результате удара HIMARS в новогоднюю ночь, публиковаться не будут, сообщил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин. В видео, размещенном Telegram-каналом "Протокол. Самара" , он указал на защиту персональных данных и вероятность использования таких списков "иностранными разведками", якобы стремящимися получить доступ к родственникам погибших. "Вся имеющаяся информация в военных комиссариатах доводится персонально членам семей военнослужащих - либо при обращении, либо, по ряду военнослужащих, производится оповещение персонально сотрудниками военных комиссариатов. Списки нельзя публиковать… Категорически запрещено", - указал он.

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Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что российские силы на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей составляют списки школьников для мобилизации по достижении ими совершеннолетия. "Дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на "обязательный воинский учет". Принятие на так называемый учет происходит на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы", - указывается в заявлении .

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По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские силы нанесли 8 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харьков, Херсон, Краматорск Донецкой области и Очаков Николаевской области, в результате есть пострадавшие среди мирного населения. "Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении", - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook .

Как отмечается далее, россияне продолжают мобилизацию местного населения на захваченных территориях Украины. "В Горловке Донецкой области 6 января этого года в ходе очередного рейда мобилизовано до 30 человек, 4 из них - с инвалидностью. После 2 дней так называемой подготовки на полигоне "Восточный" их направили в одну из воинских частей российских оккупационных войск", - сообщил украинский Генштаб.

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8 и 9 января ВС РФ не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой и восточной части Запорожской области. При этом российские войска вели в этих зонах плановый неприцельный огонь, следует из сводки Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления Украины в Запорожской области российские войска продолжают строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в этом районе. Помимо этого, российские войска продолжают укреплять позиции в Херсонской области, на левом берегу Днепра.

В Украине хотят ввести ограничения на российских классиков

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В Украине следует ввести ограничения на театральные постановки по мотивам музыкальных и литературных произведений русских классиков, заявил министр культуры страны Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1". "Если для Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнения их произведений в ведущих театрах", - указал Ткаченко.

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Инфраструктура Солидара практически полностью разрушена, заявил в эфире телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. При этом он указал, что распространяемая российской стороной информация о том, что город якобы уже взят, является фейком. "Но соответствует действительности то, что самая горячая точка - это именно Соледар, от инфраструктуры которого фактически ничего не осталось. Есть только те укрепления, шахты, которые там расположены, в которые враг пытается пройти. Но об этом знает командование. Командование здесь, на месте, все необходимые меры от перегруппировки до добавления сил дополнительных уже приняты. Дополнительно при необходимости будут добавляться силы", - указал Кириленко.

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Министерство обороны США заказало у компании L3Harris Technologies 14 ракетных установок VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) на базе пикапов для поставки в Украину, говорится на сайте производителя. Портативные системы VAMPIRE позволят наземным силам Украины наводить прицел на вражеские беспилотники и сбивать их, а также защищаться от наземных угроз противника. Системы, заказанные Минобороны США, помогут Украине защитить гражданскую инфраструктуру от атак, указано в пресс-релизе.

США готовят поставки Украине БТР Stryker

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США рассматривают возможность включить в готовящийся пакет помощи Украине БТР Stryker, которые должны помочь Киеву противостоять ожидаемому весеннему наступлению российских войск. Об этом сообщает онлайн-издание Politico со ссылкой на источники в Минобороны США, знакомые с ходом обсуждения. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались.

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Вечером 9 января российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску. Как сообщает в Telegram заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, удар пришелся по проезжей части, попадание произошло по автомобилю. Двое находившихся в нем людей погибли.

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Мирные жители в Соледаре пережидают атаки ВС РФ в подвале Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Сейчас ВС РФ сконцентрировали на Соледаре свои основные усилия, однако результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса от российской оккупации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к согражданам.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - подчеркнул Зеленский.

Несколькими часами ранее официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы начали новый мощный штурм Соледара.

Хроника событий 9 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 января 00.00 - 13.59 >>>

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